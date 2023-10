“Yo no estoy para mantener a nadie”: Marilyn Patiño responde a constantes peticiones

Ver a la espectacular Marilyn Patiño en sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Puede leer: Critican a Marcela Reyes por dejarse besar por su hijo en la boca

Pero recientemente ha mostrado por medio de sus historias una situación que ha estado viviendo con algunas muestras de cariño de quienes siguen su carrera, que se han mezclado con algunas proposiciones que van más allá.

“Me acaba de llegar, o sea hoy, he revisado diferentes mensajes, unos muy lindos, preciosos, de los fans, o bueno de los seguidores, para no decirles fans. Pero de seguidores donde te dicen ‘mamacita’ me entró uno que dice ‘quiero que seas mi Sugar Mommy’. Yo sé que hay mucho peladito que lo busca a uno ya mayorcito y le gusta la mujer ya mayorcita, que de pronto esté casada o comprometida, pero yo no soy de esas, conmigo se equivocaron, si no colabora con la causa no”, indicó en primera instancia Marilyn Patiño.

Luego precisó que ella en la actualidad no está en condiciones de dar, sino que le den por lo que reiteró que no le interesa ese tipo de proporciones en medio de diversas carcajadas.

“Búsquensela en otro lado la Sugar Mommy, porque antes a mí me tienen que colaborar, a mí me deben colaborar, a mi me deben sumar a la causa. Yo no estoy para mantener a nadie ni para darle a nadie ni para conseguirme un pollo ni para el colágeno. No me interesa, no me interesan” — Marilyn Patiño

Precisó que en el caso de salir con un hombre y tener ella que pagar la cuenta, debe ser alguien muy cercano, por lo que mientras tanto prefiere salir solo con sus amigas y reiteró que, si llegaron en búsqueda de una vida fácil, ella no es la indicada.

“Para invitar a u hombre, invito a mis amigas, así de sencillo. Si hay que salir con un hombre al que hay que pagarle la cuenta, tiene que ser un parcero muy parcero, tiene que ser el parcero de la vida, pero si es para colágeno y se le subsidia, todavía no he llegado a esa edad, todavía no he llegado a ese capricho. Así que, si llegaste a buscarme por ello, perdiste tu tiempo bebé”, finalizó Marilyn Patiño.