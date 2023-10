“Gente decente e inteligente ganó”: Juliana Galvis no se aguantó y salió a felicitar a Carlos Galán y Fico Gutiérrez

La sexta temporada de MasterChef Celebrity llegó a su fin hace varios días dejando como indiscutible ganadora a Carolina Acevedo. Sin embargo, toda una polémica se desató luego del triunfo de la famosa actriz, pues más allá de convertirse en tendencia en las redes sociales las críticas por “trampa” no faltaron, dejando claro que quienes realmente se lo merecían eran Nela González o Adrián Parada. Pues además de ganarse el cariño de la gente mostraron sus habilidades a lo largo del programa RCN televisión. Sin embargo, quien tampoco pasó desapercibida y logró ganarse el cariño de los televidentes fue precisamente Juliana Galvis quien recientemente no dudó en referirse al triunfo de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá y Federico ‘Fico’ Gutiérrez en Medellín.

Si bien, Juliana ha logrado destacarse en diversas producciones televisiones en donde su belleza, carisma y talento la catapultan como una de las actrices más reconocidas del país, en comparación a otros participantes la bumanguesa mostró sus buenos y malos momentos. Por supuesto, quienes la apoyaron durante el reality ahora le siguen la pista a través de sus redes sociales. Pues, es más que claro que Juliana suele ser muy activa sobretodo en su cuenta de Instagram, en donde además de hacer reír a sus fans, revelar detalles de su vida, hace pocas horas no dudó en referirse a los resultados de las elecciones territoriales.

Como es bien sabido Carlos Fernando Galán con una amplia ventaja se instauró como el nuevo alcalde de Bogotá y por segunda vez ‘Fico’ Gutiérrez buscará cambiar el rumbo de Medellín. Ante el hecho varios famosos no dudaron en reaccionar entre ellos, la famosa actriz que si bien, dejó claro que no solía hablar de política en este espacio, sí quería en esta ocasión referirse al tema. La bumanguesa inició sus declaraciones indicando: “Yo que no hablo de política, hoy debo decir públicamente que estoy contenta”.

Asimismo, la actriz reiteró: “Gente decente, inteligente, trabajadora, con ideas… Hoy ganó Colombia”. Las declaraciones de la exparticipante de MasterChef Celebrity estuvieron acompañadas de algunas imágenes en las que diversos medios de comunicación anuncian los nuevos alcaldes y en las que se muestran a Alex Char, Alejandro Eder, Federico Gutiérrez y por supuesto, de Bogotá, ciudad en la que reside desde hace algún tiempo, Carlos Fernando Galán.