“Se les dijo, se les advirtió”: Juliana Galvis lanzó fuertes dardos en contra del gobierno y reiteró su dolor de patria

Juliana Galvis es una de las actrices más reconocidas en el país, ya que ha hecho parte de innumerables producciones colombianas en las que se destacan ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ quererte’, ‘General Naranjo’, entre otras. Y es que gracias a su talento ha logrado darse a conocer en diversas plataformas de streaming, logrando ser todo un éxito.

Actualmente, la bumanguesa hace parte del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ en donde ha logrado en pocos capítulos ganarse el cariño de los televidentes. Galvis a la par suele compartir algunos momentos que vivió en grabaciones, sin embargo, hace pocos días llamó la atención al referirse, al parecer, a la política en Colombia dejando clara su posición.

La actriz a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 1.2 millones de seguidores, indicó que si bien, desde que hace parte de las redes sociales había decidido no referirse a temas como la religión, la política, de sexo. Sin embargo, Galvis habría llegado a su punto, tanto así que aseguró: “Juemadre hay días en los que de verdad se me salen los letreros… Se los dijo, se les advirtió, se intentó”.

Asimismo, la bumanguesa resaltó que también se les pidió que hicieran memoria que investigaran, según ella, con el fin de no comer cuento, pero esto no se logró, motivo por el cual ahora estarían ocurriendo una serie de cosas: “Y ahora clavados, dolor de patria y de bolsillo me da”, agregó la actriz.

Lo cierto es que Juliana no estaría muy feliz con la serie de polémicas que han surgido en los últimos meses con el actual gobierno de Gustavo Petro y tal sería su molestia que por primera vez utilizó sus redes para referirse al tema. Además, ha recibido varios comentarios de apoyo como críticas con respecto a sus declaraciones que por cierto, causaron bastante sorpresa entre sus fans.