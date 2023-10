¿No tiene velas en ese entierro? Participante de MasterChef Celebrity salió a apoyar a Juan Carlos Upegui en Medellín

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más reconocidos en el país, pues a lo largo de seis temporadas se ha encargado de cautivar a lo televidentes con la presencia de varios famosos quienes llegan a mostrar sus hablidades en la cocina más importante del mundo. Pero, este 29 de octubre se adelantan las Elecciones Territoriales 2023 en donde los ciudadanos votaron para elegir al candidato de su elección y precisamente uno de los participantes salió a apoyar la candidatura de Juan Carlos Upegui.

Se trata de Juan Pablo Barragán quien a lo largo de la competencia logró destacarse al ser considerado el participante “vitamina” y quien se encarga de dar alegría y emoción en medio de los tensos momentos que tenían que atravesar. Lo cierto es que la serie de críticas por su desempeño no se hicieron esperar, pero el actor dejó claro que estaba enfocado en seguir trabajando en varios proyectos y reiterando que no volvería a volver a competir en un reality.

El actor quien suele ser muy activo en sus redes sociales recientemente compartió un post en el que le declaró su apoyo a Juan Carlos Upegui, pero eso sí varios no dudaron en sacarle en cara que él es bogotano no paisa y debería por el contrario, referirse a los candidatos que mandan la partida en la capital colombiana. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Barragan indicara: “Con toda, Juan Carlos Upegui, gracias por todo tu trabajo, abrazo pa. Te deseo la mejor de las suertes por este bello proceso”.

Cabe resaltar que las declaraciones por parte de Juan Pablo estuvieron acompañadas de uno de los post del candidato a la alcaldía de Medellín, en la que se muestre Juan Carlos Upegui y se lee: “Ni un paso para atrás”. Lo cierto es que dentro de pocas horas se conocerá quien será el nuevo alcalde de Medellín, pues en su mayoría quienes lograron destacarse fueron precisamente Fico Gutiérrez y Juan Carlos Upequi.