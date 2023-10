¿Buscando mantener la llama viva? Lorna Cepeda confesó que se casó en secreto y este es el afortunado

‘Yo soy Betty, la fea’ es una de las telenovelas más icónicas de RCN televisión, pues desde 1999 durante su primera emisión logró cautivar a los televidentes con la historia de amor entre Betty y Don Armando. Pero eso sí, ellos no fueron los únicos que se destacaron precisamente, pues la ‘Pelitenida’ marcó un antes y después en la producción, causando así varias risas y fue interpretada por Lorna Cepeda. Una reconocida actriz cartagenera quien ha participado en diversas producciones, pero sin duda, esta ha sido todo un éxito. Sin embargo, su vida amorosa tampoco pasa de largo, pues recientemente terminó confesando que se casó en secreto y este es el hombre que se robó su corazón desde hace algún tiempo.

Si bien, una nueva temporada de ‘Betty, la fea’ tiene emocionados a varios, pues después de 20 años la telenovela buscará seguir enganchando al público, quienes resultan inseparables desde aquella época son precisamente, Lorna Cepeda, mejor conocida como ‘La Peliteñida’ y Natalia Ramírez, interpretado por Marcela Valencia. Tanto así que estuvieron siendo parte del programa ‘Desnúdate con Eva’ revelando varios detalles de su vida.

Aunque la entrevista no ha sido revelada por complejo uno de los clips revelados terminó causando sorpresa entre los usuarios en medio de este, Eva Rey indagó sobre si Lorna estaba casada. El silencio se tomó la sala durante algunos segundos y la famosa actriz terminó confesando que si estaba casada en medio de risas: “Me casé el 12 de junio de este año”.

Lo cierto es que la española no dudó en sacarle detalles que su “boda secreta” a Lorna, en donde la Cartagenera terminó confesando que no se casó en Colombia, por el contrario, su matrimonio llevó a cabo en México, pues precisamente este es el país en donde reside su esposo.“No fue mi familia, fueron unos amigos que tenía mexicanos, fueron testigos, nos casemos fuimos a la playa comimos sushi, tragamos y ya eso fue todo”.

Sin embargo, Eva pidió más detalles sobre la noche de boda, a lo que Lorna aseguró que no recordaba que más había sucedido y le terminó preguntando a su pareja por mensajes si esa noche habían hecho el amor. Minutos más tarde, él afirmó, dejando claro que no podía creer que no se acordara de lo ocurrido.

¿Quién es el esposo de Lorna Cepeda con quien se casó en secreto?

Se trata de Juan David Morelli, un famoso empresario colombiano quien debido a varios proyectos tomó la decisión de residir en México. Pero, eso sí esto no fue impedimento para qué encontrará el amor en Lorna con quien habría iniciado una relación desde el 2020.

Lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen del hombre, pues en pasadas entrevistas Lorna ha dejado claro que prefiere tener sus relaciones bajo perfil, pues aparecen diversos comentarios o rumores que opta porque no se den.