“Con razón tiene ocho empresas”: Yeison Jiménez reveló la ‘millonadita’ que cobraría por cada uno de sus shows

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país. Sin embargo, su vida no ha sido color de rosa, pues tuvo que sobrellevar las condiciones económicas en su hogar pasando por diversos trabajos como lo fue el vender aguacates en Corabastos. Pero más allá de esto sus sueños y las ganas de salir adelante fueron más fuertes y hoy por hoy, puede darse la vida que desea y por ende, cumplir cada uno de los proyectos que algún día tuvo luego de salir de su ciudad natal Manzanares, Caldas. Lo cierto es que con el éxito de su carrera artística también ha podido llenar estadios tanto nacional como internacionalmente y en medio de este camino Yeison reveló la millonaria cifra que cobraría por uno de sus conciertos.

Jiménez más allá de marca un precedente el género popular, también se ha destacado por sus exorbitantes fiestas, las más de 8 empresas con las que cuenta y los lujos que muestra a través de sus redes sociales. Aunque el momento en varias ocasiones se trató de un rumor, fue el mismo Yeison que sin pelos en la lengua se refirió al tema.

El intérprete de ‘Aventurero’ estuvo haciendo parte del pódcast, ‘Tachelo’ de Sajú en donde reveló varios detalles de su vida, pero sin duda uno de los que más se destacó fue el crecimiento que ha tenido. Y por ende, que no desaprovecha sus ‘palos’ es decir, sus éxitos para seguir dando a conocer su música y por supuesto, pedir un monto mucho más alto.

“Cuando se me dio empecé a cobrar de 9 millones a cobrar 25 millones, en ocho días de un lanzamiento a otro”. Seguidamente, el cantante reiteró que cuando llegó a cobrar los 25 justo allí, lanzó una nueva canción que volvió a convertirse un éxito y poco tiempo después lo mismo se dio con otro tema, llegando a cobrar 35 millones, pero esto no paró allí.

Pues, tiempo después la serie de canciones empezaron a salir, una tras otra, llegando a los 47 y 48 millones de pesos. Pero, su crecimiento artístico reflejado en sus ganancias no terminaron, pues con uno de sus más reconocidas canciones como lo es ‘Aventurero’, “Ahí tenía casi toda la agenda vendida en el 2018 y esa vaina fue una enfermedad (…) había empresarios que me habían comprado 10 fechas por ahí, a 40 o 35 millones, eran 300 millones que tú ya estabas garantizando que iba a entrar”.

Sin embargo, en medio del amplio reconocimiento los lugares en los que lo contrataban no eran suficientes para el aforo, utilizando así diversos estadios y coliseos, pero Yeison no pasó de largo esta situación hablando con los respectivos empresarios, “Venga no se haga el guevón, que vamos a hacer, este es el momento mío de cobrar”.

Tanto así que a aquel empresario pasó de cobrarle 40 millones aproximadamente por fecha a 60 millones, “no vengo hacerle el favor a nadie, yo he trabajado mucho”. De paso, dejó claro que el hombre por este concierto se estaba ganando casi 240 millones, motivo por el que aquel sujeto no desistió de su talento.

“El dinero que nosotros estamos cobrando nunca se había visto en la historia del género (…) Cuando yo llegué a cobrar 80 millones de pesos los empresarios hablaron muy mal de mí, ‘este man se creyó el reggaetonero’ y me lo dijeron en la cara. Si es que Darío Gómez lleva 35 años cobrando 70″.

Finalmente, Yeison volvió al tema de ‘Aventurero’ asegurando que se lanzó a cobrar los 100 millones de pesos por su show, siendo el primero que lo hizo y lo logró. Cabe resaltar que este se habría dado a la par con el estreno de la canción en el año 2018 y la suma que estaría cobrando se pensaría que estaría en el doble de lo mencionado anteriormente.