Lorna Cepeda muestra en divertido video lo que le pasó por creer que aún tiene 20 años

La querida actriz del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Lorna Cepeda, continúa generando videos para entretener a toda su comunidad digital desde su imaginación y en especial su creatividad.

Puede leer: Diego Sáenz hizo un llamado de atención a quienes tienen perros

Y esta vez no ha sido la excepción, pues montada desde lo que parece ser uno de los camerinos móviles de la nueva entrega de ‘Yo Soy Betty, La Fea’, la actriz ha decidido establecer una comparación divertida de edad.

Para ello dejo un mensaje más que claro mientras decide si omitir bajar unos escalones o simplemente saltarlos, pero al decidirse por lo segundo terminó tirada en el suelo en una divertida comparación en la que se lee “Cuando te crees de 20, ¡La crudaaaa realidad! ja ja ja ja ja ja”.

Como era de esperarse la comunidad digital de Lorna Cepeda no dudó en reaccionar al video estableciendo semejanzas vividas con respecto a lo que plantea en su publicación.

“😂 😂 😂 😂siii tal cual.... saltas y zas fractura de cadera 😂 😂 😂”, “No voy a decir me representa mmm.. pero, me representa 😂 😂”, “Si, y ya no se diga levantarse del suelo, se necesita donde apoyarse 😢” y “😂 😂 😂 😂 😂😂 cuando uno ya no está para esos trotes 😂 😂 😂 😂 😂”, son algunas de las reacciones que destacan.

Pero una de las resalta es la de uno de los usuarios que decidió transformar su frase característica como Patricia Fernández sobre la pobreza, pero adecuándola a la edad. “Marce, la vejez me está respirando en la nuca Marceee 🤣😂”.

¿Son riesgosas las caídas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las caídas son un problema importante para la salud pública en todo el mundo. Se calcula que anualmente se producen 684 mil caídas mortales, lo que convierte a este problema en la segunda causa mundial de defunción por traumatismos involuntarios, por detrás de las colisiones de tránsito.

“Más del 80 % de las defunciones relacionadas con caídas se registran en países de ingresos medianos y bajos; de ellas, el 60 % se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden a los mayores de 60 años en todas las regiones. Aunque no resulten mortales, cada año cerca de 37,3 millones de caídas revisten suficiente gravedad como para requerir atención médica”, indica una publicación de la OMS.