“Me equivoqué por estar lejos de ti”: Sebastián Caicedo se sinceró sobre los errores que ha cometido en su vida

Sebastián Caicedo es un actor caleño quien inició su carrera desde muy corta siendo parte de famosas producciones de RCN y Caracol televisión entre las que se destacan ‘Los Reyes’ y ‘Sin senos si hay paraíso’. Lo que le permitió ser parte de la industria del entretenimiento conociendo a quien fue su pareja por más de 13 años Carmen Villalobos, sin embargo, ambos decidieron separarse y mantener una relación cordial. Aunque este se dio ya hace varios meses, fue toda una sorpresa la confirmación de cada una de sus nuevas parejas. Por su parte, Sebastián con Juliana Diez quien además de tenerlo tan enamorado ha sido su apoyo, pero eso sí el caleño volvió a aparecer sincerándose sobre los errores que ha cometido en su vida.

Si bien, durante varios meses estuvo ausente de las redes sociales teniendo en cuenta los difíciles momentos que atravesó, ahora resulta ser todo lo contrario, pues ha buscado estar más activo y cercano que nunca a través de su cuenta de Instagram. Esto tendría mucho que ver con los deseos de dar a conocer su marca ‘Abba Azul’, shampoo y que espera hacer seguir creciendo.

El actor inició sus declaraciones asegurando: “Lo aceptó, cometí demasiados errores y me equivoqué mucho por estar lejos de ti”. Asimismo, Sebastián aseguró que desde hace algún tiempo logró entender que tiene derecho a levantarse, aprender de sus errores y darse una nueva oportunidad independientemente de la situación que se presente.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues el caleño reiteró que quien logró cambiarle la perspectiva en las que se encontraba fue precisamente, Dios: “Cuando te recibí en mi corazón, trato día a día de solo agradarte a ti y no volver a fallarte”, confesando que sus seguidores no se alcanzan a imaginar lo feliz y tranquilo que esta situación lo tiene desde hace algún tiempo, aconsejándolos así, para que también “reciban” a Dios en su corazón.

Además de las declaraciones de Sebastián su post estuvo acompañado de una serie de imágenes en las que luce uno de los buzos que fueron lanzados para la marca de su pareja Juliana Diez, en donde ella también resultó siendo la protagonista.

Lo cierto es que a pesar de dejar claro que su relación con Carmen Villalobos ya llegó a su fin y le desea lo mejor para su vida e incluso que es una gran mujer, varios de sus seguidores le siguen sacando en cara a la actriz, asegurando que se ve mucho con ella y esperan que puedan regresar. Ante la serie de comentarios el actor ha optado por no referirse al tema.