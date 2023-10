“Es un hombre que se deja transformar”: Pareja de Sebastián Caicedo, Juliana Diez reveló cómo le cambió la vida

Una de las parejas que sin duda, ha dado de que hablar a través de las redes sociales y desde hace varios meses han sido Sebastián Caicedo y Juliana Diez quienes dieron a conocer su relación por medio de redes sociales en donde la serie de críticas no se hicieron esperar. Teniendo en cuenta que meses antes se dio la separación del actor con su expareja Carmen Villalobos después de más de 12 años juntos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sigan sacando a flote lo enamorados que están y la serie de momentos que comparten como pareja, en donde según ambos, Dios ha sido no solo el pilar en su vida sino también de su noviazgo. Y es que recientemente, Juliana reveló como afronta la serie de críticas que recibe en su cuenta de Instagram.

Sin duda, antes de formalizar una relación con Sebastián la paisa ya contada con un destacado reconocimiento, cuando del mundo empresarial se trata, además de la serie de charlas que realiza con el fin de seguir empoderando a las mujeres y por ende, el “poder de Dios”. Esto, precisamente, es lo que le ha permitido ganar una amplia visibilidad en redes sociales, en donde no duda en acercarse a sus fans a través de una dinámica de preguntas.

En medio de la serie de incógnitas que surgieron una de las que más se destacó fue lo que más le gusta de Sebastián y de paso, la relación que tiene con Dios. Ante el hecho Juliana indicó: “Lo que más me gusta es su corazón supremamente noble y humilde, es un hombre que se deja transformar por el amor de Dios”, asegurando que este fue uno de los pilares para que su relación funcionara desde un inicio, pues sus creencias y lo que busca en un hombre lo encontró en el actor.

Otra de las preguntas que Diez terminó respondiendo fue el hecho sobre lo que realmente ha cambiado su vida: “Lo único que ha cambiado ha sido encontrarme con el amor de Dios”, resaltando que eto se dio a través de una relación intencional, pues a diario se permite encontrarse con él, ya que matutinamente lee la biblia y también se permite exponerle todo lo que siente en su corazón desde el amor hasta la serie de angustias, miedos y rabias. “Muchas veces nos tragamos esto y generamos heridas lo mejor es encontrarte con el amor de papá, el amor de Jesús”, agregó Juliana.