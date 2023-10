“Nosotros no somos este cuerpo”: Sandra Reyes, ‘mamá’ de Rigo contó la verdadera historia de su encuentro con ovnis

Sandra Reyes es una de las actrices más reconocidas en la televisión colombiana, pues logró destacarse en la famosa telenovela ‘Pedro el Escamoso’, ganándose el cariño de los televidentes gracias a su papel de Paula junto a Miguel Varoni. Además, de ser parte de otras producciones como ‘Ventino’, ‘La mujer del presidente’ y ahora hace parte de ‘Rigo’ de RCN televisión, la cual revela varios detalles de la vida del ciclista Rigoberto Urán. Sin embargo, desde hace varios meses la bogotana ha llamado la atención debido a su supuesto encuentro con los extraterrestres e incluso que fue llevada en una nave. En medio del programa ‘Buen día, Colombia’ Sandra contó la verdadera historia con su encuentro con ovnis y su viaje astral.

Y es que la telenovela ha logrado tener una gran acogida por parte de los televidentes quienes más allá de conocer la historia del deportista también ha pasado varias risas debido a la serie de situaciones que se presentan allí, en donde Sandra Reyes figura como la mamá de Rigo dentro de esta producción. Si bien, reveló varios detalles de su personaje, el tema central volvió a ser su viaje con los alienígenas.

La actriz inició sus declaraciones reiterando: “Era transparente de un momento a otro ya estábamos en otro lugar y ahí entramos, pero no sé qué pasó ahí”. Seguidamente, la actriz confesó que no sabe como logró comunicarse con ellos e incluso que nunca les ha tenido miedo, casi como si se tratara de una conexión, “el universo es demasiado grande, demasiado basto para pensar que estamos acá solos, ¿por qué en otras galaxias no iba a existir vida, solo acá en el planeta”.

Lo cierto es que la cara de sorpresa por parte de los presentadores no se hizo esperar, pues en aquella ocasión en donde confesó ser raptada por los extraterrestres también se dio en medio de la trasmisión de este famoso programa: “Siempre creí en ellos (…) Tuvo un viaje astral digamos que cuando uno se acuesta, puede entrar en otras dimensiones, viaje astralmente, mi cuerpo se quedó en la casa de mi mamá, pero astralmente si viajé, nosotros no somos este cuerpo”.

“No tengo miedo, ellos no quieren invadirnos o hacernos daño (…) pero otros seres quieren hacernos creer que nos están invadiendo, no quieren que nosotros despertemos, son seres que no son de luz, son seres que ta están aquí entre nosotros y van a creer una falsa situación”. Finalmente, la actriz resaltó que lo único que se debe hacer es siempre creer desde el amor, confiando en Dios y los ángeles, destacando que la telepatía es una capacidad que poseen todos los seres humanos.