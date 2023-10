“Me morí por dentro”: Carla Giraldo reveló el duro proceso que vivió tras ser criticada por “mala” y hasta por su peso

La industria de la actuación siempre atraviesa por un constante cambio en donde los nuevos talentos llegan para descrestar con sus habilidades, pero hay quienes desde muy corta edad cuenta con la fortuna de ser parte de la televisión colombiana y una de las que más se ha destacado, sin duda ha sido Carla Giraldo. Una actriz y empresaria colombiana quien ha hecho parte de diversas producciones como ‘Me llaman Lolita’, ‘Las Muñecas de la Mafía’ y logró convertirse en la ganadora del reality ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, durante varios meses estuvo ausente tanto de la farándula nacional como de sus redes sociales y por primera vez confesó el duro proceso que vivió con su peso y con las críticas que recibió durante el mencionado programa.

Si bien, Giraldo mostró sus habilidades de principio a fin en donde fue catalogada junto a Marbelle y otras participantes de aquella temporada como las “malas” de la competencia, pues precisamente, su frase más sonada era “voy a sacarlos a todos”. Recientemente, estuvo confesando detalles en el pódcast de Manuela Escobar, ‘Serez Studio’.

Le puede gustar: “Auxilio, Bogotá”: Margarita Rosa lanzó advertencia sobre las consecuencias del triunfo de Galán en la alcaldía

Aunque el tema central era la sexualidad y conocer como Carla la ha experimentado, hablar del cuerpo resultó vital en medio de su conversación. Pues, la famosa actriz aseguró que ha tenido que vivir diversos procesos complejos, pero sin duda, MasterChef logró marcarla, “Yo sentí que el mundo se me acababa”, añadió en un primer momento, reiterando que sentía que estaba dando lo mejor de sí dentro de la competencia. Pero fue esto precisamente lo que nadie vio, dejando claro que era la primera vez que hablaba con respecto a este tema.

Asimismo, la paisa reveló: “Por dentro me sentía morir y yo decía, pero sí yo soy buena persona, no soy mala”. Pues, durante aquella temporada noche tras noche se convertía en tendencia en donde los malos comentarios hacia su actitud era más que latentes, pero en ese momento Carla se preguntaba el motivo de esta situación, ya que según ella, solo estaba jugando.

También puede leer: ¿En las mieles del amor? Mary Méndez contó la historia con su enamorado, quien hasta la llevó a vivir a Israel

Finalmente, Giraldo reiteró que las redes sociales y por ende, la gente se encarga de hacer sentir mal y criticar a ciertas personalidades, “fue ahí donde se me acabó el mundo (…) Me morí por dentro, estuve triste, aburrida con mi cuerpo me engordé, pesé 90 kilos”, agregó la actriz. Ahora, mirando hacia atrás reconoce que se metió tanto en el juego, en ese deseo de ganar que se olvidó de otras cosas.

Pero fue esta difícil etapa lo que la llevó a hacer un cambio en su vida y su carrera: “Fue volver a renacer, uno renace muchas veces y uno cambia, tal vez no vuelve a cometer los mismos errores, en ese programa aprendí a no juzgar”.