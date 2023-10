“Auxilio, Bogotá”: Margarita Rosa lanzó advertencia sobre las consecuencias del triunfo de Galán en la alcaldía

Una de las actrices que ha marcado un precedente en la televisión colombiana en la música y hasta en la escritura ha sido Margarita Rosa de Francisco quien figuró en diversas telenovelas como lo son ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Y es que a pesar de residir en Miami la caleña sigue demostrando que está al frente de cada una de las situaciones por las que atraviesa el país, sobre todo en materia política. Pues, ha sido más que evidente su apoyo a la campaña de Gustavo Petro, pero desde hace varios días decidió referirse a las elecciones a la alcaldía de la capital advirtiendo sobre las consecuencias que tendrían el triunfo de Carlos Fernando Galán.

Si bien, durante varios meses la actriz estuvo ausente de su cuenta de X debido a que estaba saturada de las críticas que en cada oportunidad aparecían, pero también durante este tiempo pudo ser consciente de los errores que cometió al revelar los diversos pensamientos que se le vienen a la cabeza.

Desde hace varios días, De Francisco puso sobre la mesa su apoyo al candidato Gustavo Bolívar. De paso ‘echándole tierra’ a Claudia López, resaltando que el tema de la delincuencia e inseguridad en el país más allá de recaer sobre el presidente, aseguró que la responsabilidad también estaba en la alcaldesa, pues fue la promesa que le hizo a los ciudadanos.

Aunque el apoyo de Margarita a Bolívar es más que claro, quien no estaría dentro de “sus favoritos” es Galán otro de los candidatos, pues la actriz reiteró: “Si gana Galán, gana Vargas Lleras. Auxilio, no le permitas Bogotá”, agregando un video en el que aparecen ambas personalidades de la política

Ante su clara molestia las palabras por parte de varias internautas no se hicieron esperar, resaltando que no existiría gran diferencia entre Bolívar y Galán, pues aseguran que los proyectos políticos de los candidatos siempre terminan en el mismo punto. Asimismo, indicaron: “Si gana Bolívar, gana Petro. Auxilio no lo permitas Bogotá”.