¿En las mieles del amor? Mary Méndez contó la historia con su enamorado, quien hasta la llevó a vivir a Israel

Más allá de su presencia en la televisión colombiana y por ende, formando parte del equipo de presentadores de ‘La Red’, Mary Méndez ha logrado convertirse en una de las figuras más destacadas en la farándula nacional por su contenido de salud, ejercicios y belleza en las redes sociales. Además, de llevar a la par una de sus más grandes pasiones convirtiéndose en empresaria de productos saludables estando presente en diversas franquicias en el país. Si bien, la samaria ha dejado claro que su vida privada resulta un tema aparte, sin embargo, durante el capítulo más reciente del programa de entretenimiento terminó revelando la historia con su enamorado quien hasta la llevó a vivir a Israel.

Y es que durante el capítulo del domingo 22 de octubre el tema central fueron las infidelidades por parte de varios famosos, pero también como el amor se termina transformando y en medio de este camino el dolor y los retos son lo más complejo para varios famosos. Luego de presentar la historia de Valeria Sandoval, hija de Alejandra Sandoval quien se enamoró y se fue para Estados Unidos pasando fuertes situaciones y su relación terminó luego de un tiempo regresando al país.

Luego de presentar su situación, la samaria no dudó en intervenir confesando que entendía al 100% la historia de Valeria, pues en su juventud también vivió una situación similar. Pues reveló que se enamoró de un hombre con quien llevaba varios años de relación, por motivos no confesados durante el programa la presentadora reiteró que su pareja tomó la decisión de irse a vivir a Israel y ante el amor que sentían por él no lo pensó dos veces y abandonó Colombia.

Aunque se desconoce la identidad de este hombre, la samaria resaltó que a lo largo de su vida ha contado con grandes amores los cuales han logrado marcarla y dejó claro que no se arrepiente de las situaciones que atravesó: “Viví, experimenté, pero me di cuenta definitivamente de que no era lo que quería, pero viví las mieles del amor, estuve con la persona más maravillosa del mundo”.