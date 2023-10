“Tan charro mor”: Erika Zapata le ‘sacó el jugo’ a Tatiana Gordillo y le midió el pulso a punta de sus raíces paisas

Caracol televisión se ha convertido en uno de los canales más importantes en Colombia debido a la gama de programas que ha logrado lanzar al aire, logrando que cada uno de estos sean todo un éxito en la pantalla grande. Además, su noticiero no se queda atrás contando con periodistas de amplio recorrido, quienes están al pendiente de las diversas situaciones que suceden en el país. Sin embargo, siempre hay espacio para entretenerse, pues precisamente Érika Zapata le sacó el jugo a Tatiana Gordillo, su colega de Bogotá y le midió el pulso a punta de los mejores dichos de sus raíces paisas.

Y es que Tatiana Gordillo, mejor cocina como ‘La Bici’ periodista quien se encarga de recorrer las vías bogotanas en período de elecciones tuvo que recorrer varias ciudades de Colombia, entrevistando a los ciudadanos y principalmente, a los jóvenes sobre los principales problemas que afectan su territorio. Una de las más emocionantes llegadas fue sin duda, Medellín en donde estuvo compartiendo con reconocidos colegas como Erika Zapata y Sebastián Palacio.

Además, de poder informar ambas periodistas decidieron reunirse para mostrar que tan saben de sus ciudades natales, a partir de los dichos más famosos, en donde las risas no se hicieron esperar en cada una de sus declaraciones. En medio del video se escucha: “Oí, Tatiana, mero gentio”, a lo que la bogotana respondió, “Oye que cantidad de gente”, “Vamos a loliar” en comparación a “Vamos a vitriniar”, “Tan charro mor” o “Tan chistoso usted”.

Como era de esperarse, sobre todo por parte de Gordillo, la serie de rosas no faltaron, resaltando que Erika Zapata era todo un personaje. Asimismo, algunos de sus colegas no dudaron en referirse al tema, resaltando: “Les faltó ir a la manguita”, “Definitivamente en Bogotá tratamos mejor el español”, “Mil de pan, vamos a comprar más bien dos panes”. Lo cierto es que el tiempo que duraron ensayando no pasó por alto debido al carisma con el que cuenta Erika Zapata.