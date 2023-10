¿Logrará sacarlo de la crisis? Zulma Rey regresa a la TV con inesperado programa buscando salvar a RCN

RCN televisión es uno de los medios de comunicación más importantes en el país, pues desde hace varios años ha buscado hacerle competencia a Caracol televisión. Sin embargo, si de audiencia se trata el Canal ha perdido la partida en varias de sus producciones las cuales prometían ser un gran éxito desde su inicio, y al final la desilusión resultó siendo la protagonista. Pero, una de las que sin duda, logró atrapar a los televidentes de inicio a fin fue ‘Ana de Nadie’ y esperaban que en una nueva temporada lo misma sucediera con ‘MasterChef Celebrity’, pero tampoco sucedió. Ahora se vienen dos nuevas producciones en donde Zulma Rey, exparticipante del programa de cocina y una de las más queridas regresa a la TV buscando salvar al canal con inesperado programa.

Y es que a pesar de que la más reciente versión de ‘MasterChef Celebrity’ no logró cumplir las expectativas tanto en audiencia como en los comentarios por parte de los televidentes, quien sin duda, logró darle ese ‘picante’ a través de cada una de sus ocurrencias. Fue precisamente Zulma Rey, recordada por su participación en ‘A mano limpia’ y hace poco regresó siendo parte de ‘Lala’s Spa’. Por supuesto, esta oportunidad no pasó de largo para RCN quien no dudó en hacerla parte de una nueva producción.

Le puede gustar: ¿No se pueden ni ver? Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez reveló cómo es su relación con jurado de Yo me llamo

Si bien, no se conocen mayores detalles al respecto, lo cierto es que esta tendría inicio en los próximos meses en donde ‘Charria’ recordado por su participación en ‘El Lavadero’ también hará parte del mismo. Así como también, Paola Usme, creadora de contenido y exparticipante de ‘Guerreros’. Otras de las figuras que llegarían, sería el influencer Camilo Arevelo y Salomón Bustamente, quien hizo parte del equipo de ‘Muy buenos días’.

El anuncio oficial se dio por parte de Usme, quien compartió un corto video a través de su cuenta de Instagram, mostrando lo emocionada que está por poder ser parte de este nuevo proyecto. Asimismo, el programa ‘Hola gente’ será trasmitido desde el próximo sábado 28 de octubre, es decir, que le estaría haciendo competencia a ‘La Red’ y a ‘Se dice de mí' durante algún tiempo.

También puede leer: ¿Lágrima va lágrima viene? Marbelle mostró que no está en su mejor momento debido a la condición de salud que enfrenta

Y es que precisamente, según con el video, los presentadores se encargarían de recorrer diversas zonas del país, pero también, estaría relacionado al parecer, con la vida de los famosos. Lo cierto es que RCN no tendría tantas expectativas frente a esta producción, sin embargo, la sorpresa será el último fin de semana de este mes de octubre donde el nivel de audiencia será quien tenga la última palabra.