“Hoy se vistieron iguales”: Jorge Enrique Abello le dio la bienvenida oficial al nuevo miembro de su familia

Jorge Enrique Abello es un famoso actor colombiano que llegó al altar en el año 2006 con la modelo y arquitecta María Isabel Gutiérrez, fruto de esta unión nacieron sus hijos, Antonio y María Matilde quienes son su mayor prioridad. Sin embargo, un nuevo miembro llegó a su familia para seguir llenándola de alegría.

Si bien, el actor ha sido considerado uno de los mejores debido a su exitosa participación en ‘Ana de Nadie’, del canal RCN y ahora con su acostumbrado personaje de Armando en una nueva temporada en ‘Yo soy Betty, la fea’, dejando claro que una cosa son sus actuaciones y otra muy diferente su vida privada y familiar.

Lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que siga más activo que nunca a través de sus redes sociales demostrando sus mejores momentos, pues en el más reciente logró ganarse el corazón aún más por parte de sus fans todo gracias a Cosmonauta Enrique Abello Gutiérrez. El actor reiteró: “Con ustedes oficialmente el nuevo miembro de la familia”.

Asimismo, Abello se dejó ver emocionado alzando al pequeño cachorro mientras de Bel indicó: “Están vestidos igual”, debido a algunas de las manchas negras con las que cuenta el canino que mayormente es de color blanco. Lo cierto es que Cosmoanuta llegó para alegrar mucho más su hogar, pues ya cuenta con su propio collar el cual se acomoda a su estilo ganándose el cariño de su nueva familia.

El actor no dudó en destacar que gracias a este video tanto él como su esposa lograron percatarse del color gris de los ojos del cachorro. Cabe resaltar que esta no es la única mascota de Abello, pues también tienen a una canina llamada ‘Pulgarosa’, por supuesto, de mayor edad. Sin embargo, no dudaron en pedirle tips a sus fans para que el canino logró acomodarse de la mejor manera posible y también sobre la relación con quien ahora se convertirá en su ‘hermana’.

Jorge Enrique Abello reveló cómo percibe la política en Colombia

En medio de una entrevista con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’ Abello reiteró “Cómo veo esto, complicadísimo, no, yo estoy tratando de pensar”. Seguidamente, recordó el gobierno de Samper destacando el proceso 8.000, agregando que este fue un proceso complicado y difícil, según él, tenía una tendencia progresista muy grande.

Asimismo, Abello resaltó que lo que pasa con el mandatario es realmente escandaloso: “El presidente va a ver muy comprometido todo lo que pase de aquí en adelante, porque tú no puedes ir de escándalo en escándalo”.