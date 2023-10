¿Extrema seguridad? Paola Jara mostró los ‘lujitos’ con los que cuenta su vivienda en Medellín y el nivel al que factura

Ser parte de la industria musical no resulta para nada sencillo no solo por llegar, sino el cómo mantenerse debido a la serie de nuevos talentos que aparecen todos los días, en donde el cautivar al público resulta más que necesario. Pero, la tarea ha sido bien hecha por parte de Paola Jara, una de las artistas musicales más reconocidas en el país y quien se ha convertido en una de las más grandes exponentes del género popular en Colombia. Sin embargo, más allá de la música, otro de los temas que no ha pasado de largo ha sido su relación con Jessi Uribe, en donde la polémica se ha centrado especialmente, en la paisa, pues la acusan de “daña hogares” debido a los hijos y la expareja del bumangués, Sandra Barrios. Recientemente, Paola mostró los lujos con los que cuenta su vivienda en Medellín y de paso el nivel que factura en la industria musical.

Y es que precisamente, los tiempos para Jara no han sido fáciles, pues más allá de alcanzar el éxito en los escenarios nacionales e internacionales ha tenido de abandonar otros aspectos por un tiempo, como lo es compartir con su familia. Por ende, su pareja Jessi, quien también cuenta con una agenda bastante ocupada en donde la distancia en varias ocasiones ha sido la principal protagonista, pero eso sí, los frutos a lo largo de su carrera han sido más que evidentes.

Pues, a pesar de sus diversas ocupaciones musicales, Paola anda muy activa a través de su cuenta de Instagram, mostrando los mejores momentos que vive y por supuesto, la llegada a su hogar en Medellín, luego de más de 20 días de estar fuera de ella. El paso a paso fue compartido por la paisa mostrando así, la serie de lujos con las que cuenta su vivienda, el primero de estos y para mayor seguridad la huella para entrar a su hogar.

Seguidamente, la intérprete de ‘Salud por él’, mostró algunos de los sitios con los que cuenta su lujosa casa, en donde resalta su amplia sala y también su empleada quien durante este tiempo es quien se queda cuidando a sus dos mascotas a quienes cataloga como sus hijos. Lo cierto es que la artista además de llevar a cabo una de sus más grandes pasiones, no escatima en gastos cuando de acomodar su casa y la de Jessi Uribe se trata.