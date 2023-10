“¿Qué le ven de bueno?”: critican a Jessi Uribe por reciente publicación

Tal parece que al cantante Jessi Uribe le gusta mostrar un poco de más en su red social Instagram, pues vale nada más un paseo por todo su feed para toparse no solo con lo que son los recuerdos de sus presentaciones y las cosas que ocurren en ellos, sino con otras cosas.

Y es que en los tiempos en los que el intérprete de ‘Mi Debilidad’ está libre se pone un tanto juguetón con la cámara de su teléfono y se toma algunas fotografías que aparentemente no le molestan a su esposa Paola Jara, ya que no se le ha visto ningún reclamo público, en las que sale casi como Dios lo trajo al mundo.

En una de sus más recientes publicaciones lo ha hecho de nuevo, pues aprovechando el día festivo y se mostró desde una habitación solo con una franelilla negra con una taza de café en las manos, pero otros detalles no pasaron desapercibidos por su comunidad digital.

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital que van desde quienes quieren tener uno similar como su pareja hasta los detractores del cantante, que se cuestionan sobre si Jessi Uribe tiene o no algo de especial.

“Me desmayo al ver esta foto 😍 😍 😍 😍 😍” y “Felicidades por la calidad de ser humano que era irradias energías positivas mi Jessi”, que contrastan con otro comentario en el que se lee: “No entiendo qué le ven bueno un hombre no solo debe ser atractivo la mejor atracción debe ser su humildad sencillez y este hombre de sencillo no tiene absolutamente nada ✌️ Dios bendiga tu vida y el espíritu Santo descienda en tu vida y te de humildad sencillez 🙌”.