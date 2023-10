“¿Es como su papá?”: Andy Rivera se desahogó en sus redes y habló de la presión que implica ser hijo de Jhonny

Sin duda alguna, el cantante de música popular, Jhonny Rivera, es considerado para muchos como uno de los más grandes del género, siendo reconocido no solo por su talento para los micrófonos, también por el inmenso amor que demuestra constantemente a su fanaticada . Este aspecto es uno de los más difíciles de llevar en una carrera musical, hecho que conoce de primera mano su hijo Andy Rivera, quien recientemente se desahogó y habló sobre la presión que implica tener un papá como Jhonny.

Con 28 calendarios en su espalda, Andy ha pegado varios ‘palos’ en la música urbana, aunque su reconocimiento en esta industria se ha visto relegado, ya que como lo hizo saber hace meses atrás: “El género urbano nunca ha sido de favores por amor a la amistad. Si no tienes nada que les sirva, no les sirves”, hecho que denotó una presunta falta de apoyo con sus colegas.

Sumado a esta molestia con los propios de su camada, otra gran parte de quienes conocen su trabajo, lo comparan frecuentemente con su progenitor, y algunos se preguntan si llegará a ser tan grande como él, a lo que respondió recientemente mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula 5,9 millones de seguidores.

“Yo sentía mucha presión. En la música no es muy común que los hijos tengan los mismos éxitos de los padres, son casos escasos. La presión más fuerte, era que por donde quiera que yo pasaba, la gente expresaba que mi padre tiene un corazón muy grande, un carisma y una forma de ser única. Entonces la gente me preguntaba: ¿Usted si es como su papá? Yo tenía miedo de no estar a la altura de un ser maravilloso como él, pero él mismo se encargó de darme muchos recursos, de educarme bien”, manifestó en sus Historias.

