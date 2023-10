‘La Liendra’ disgustó a sus seguidores por unas incómodas fotos junto a un caballo

‘La Liendra’ incomodó a algunos de sus seguidores al publicar una serie de imágenes a propósito de su primera vez montando a caballo, dejando en un carrusel varias fotos y videos de su aventura y relatando parte de su experiencia. Sin embargo, una foto en específico y parte de su relato disgustó a ciertos internautas.

El influencer es conocido por su sentido del humor, el cual solía plasmar a través de una gran cantidad de videos cómicos sobre el acontecer diario, sus experiencias o algunas situaciones que estuvieran en tendencia, generando una gran base de seguidores que han apoyado su evolución en las plataformas digitales.

Sin embargo, el colombiano ha dejado en segundo plano este tipo de actividades para dedicarle más tiempo a realizar sesiones de streaming en donde se divierte con videojuegos o reaccionando a algunos videos virales. También se ha enfocado en la organización de grandes eventos, reuniendo a celebridades en encuentros deportivos de boxeo y fútbol.

Pero a través de sus historias y una que otra publicación, La Liendra deja ver que no ha perdido su sentido del humor característico que tanto les gusta a sus fans. Y en esta oportunidad decidió sacarlo a relucir a propósito de una serie de imágenes en donde mostraba cómo le fue cabalgando por primera vez.

Si bien varias de ellas dejaban ver el atuendo del influencer y lo bien que se llevaba con el animal, en la foto final del carrusel le dejó una “sorpresa” a sus fans al posar junto al miembro del caballo.

Por otro lado, el creador de contenido contó que en su experiencia se prolongó bastante, indicando que estuvo tres horas cabalgando y que esto le sirvió para olvidarse de varias cosas a su alrededor, indicando que fue un proceso terapéutico.

A La Liendra le llovieron críticas por su polémica publicación

A pesar de que varios de los comentarios de la publicación reflejaban simpatía por la experiencia del colombiano y su desempeño con el caballo, otro grupo de internautas no pudieron evitar criticarlo por dos detalles destacados en su post.

El primero de ellos haciendo referencia a la grotesca imagen donde se veía el miembro del caballo, tildándolo de asqueroso y hasta de homosexual por publicar ese tipo de fotos: “dime qué presumes y te diré qué careces”, “y no le censuran ese tipo de fotos? Asco”, “eso es lo que le gusta a él”.

El otro aspecto por el que atacaron a La Liendra fue por “abusar” de un animal por más de tres horas, en especial si no tenía experiencia montando a caballo: “si no sabes, lo único que vas a hacer es incomodar el animal”, “tres horas sobre el caballo? Pobrecito”, “se ve que el pobre caballo no daba para más”.