“Te voy a extrañar”: ‘La Liendra’ casi rompe en llanto tras enfrentarse a una fuerte pérdida

‘La Liendra’ dejó ver su lado más emotivo al enfrentar lo que para él representó el fin de un ciclo de gozo, enfrentando entre lágrimas una pérdida, pero también agradeciendo haber tenido la oportunidad de poder vivir una agradable experiencia. Su novia, Dani Duke, estuvo con él durante el proceso para consolarlo, pero al parecer no fue de mucha ayuda.

El creador de contenido se ha mostrado como una persona muy alegre, vivaz y pícara desde que comenzó a figurar en el mundo de las redes sociales, dejando ver que el humor forma parte de su día a día, además de muchas ocurrencias.

Sin embargo, durante los últimos meses el joven ha dejado a un lado los videos cómicos para concentrarse en dos nuevas facetas en su vida: hacer streamings en donde protagoniza partidas de videojuegos y la organización de eventos, algo en lo que ha sabido destacarse y ha recibido muchos elogios.

Pese a esto, no deja de publicar contenido en relación a detalles personales sobre su rutina, sus hobbies y otros aspectos más cotidianos. Y es a propósito de esto que el colombiano mostró su lado más vulnerable al mostrar un video en donde estaba a punto de enfrentarse al fin de una etapa, a una despedida.

A través de varias historias, ‘La Liendra’ le anunció con tristeza a sus seguidores que estaba a punto de ver el capítulo final de la famosa serie estadounidense, ‘Breaking Bad’, la cual había cautivado al joven desde hace varias semanas. Pero de cara al episodio final, se mostró muy emotivo.

“No sé qué va a ser de mi vida cuando esta serie termine. O sea, literal hace por ahí como siete días vengo aplazando el último capítulo porque no quiero que se acabe (...) La mejor serie que me he visto. Ya sigo a todos los actores por Instagram, ya les escribí, los felicité”, dijo con mucha tristeza al influencer.

Así vivió La Liendra el final de Breaking Bad

Si bien el creador de contenido se mostró muy nervioso y emotivo durante la antesala del final de la serie, al momento que empezaron a rodar los créditos mostró que sus ojos estaban rojos y un poco humedecidos, dejando ver lo triste que se sintió con este final.

“Te voy a extrañar mucho, Walter White”, dijo con tristeza La Liendra, mientras se podía escuchar de fondo a su novia alegre por haber culminado este ciclo, dando a entender que la producción no fue de su agrado.

Sin embargo, en otra historia intentó consolarlo al preguntarle si no había una segunda parte, a lo que él contestó que no había ninguna continuación.

A pesar de que técnicamente no es una continuación, sino una precuela, el universo de Breaking Bad sí cuenta con más contenido, siendo este la serie ‘Better Call Saul’, centrado en el pasado del abogado Saul Goodman. También existe una película que muestra una continuación directa del final centrada en Jesse Pinkman, titulada ‘El Camino’.