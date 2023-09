“No estoy loco”: la peligrosa actividad que hace ‘La Liendra’ para parecerse a Cristiano Ronaldo

‘La Liendra’ sorprendió a muchos de sus seguidores al someterse a una rigurosa actividad para cuidar mejor su cuerpo y su mente, tal y como lo hace su ídolo, el futbolista Cristiano Ronaldo. Pero en el proceso, varios de sus fans lo han criticado debido a las consecuencias que esto le puede traer a corto y largo plazo.

El influencer ha sabido ganarse su lugar en el mundo de las redes sociales a través de una serie de videos cómicos, en su mayoría en Instagram. También ha incursionado en el mundo del streaming recientemente, mostrando partidas de videojuegos y sus reacciones a videos virales.

Pero en los últimos meses, varios de sus seguidores han mostrado cierto descontento ya que, según ellos, el joven ha abandonado sus raíces para dedicarse más a su canal de Twitch y para darle rienda suelta a faceta como organizador de eventos, tal y como lo ha demostrado con ‘La Orejona’, ‘Fútbol Stars’ y ‘King of the Ring’.

Además de eso, también ha empezado a mostrar otro tipo de material en sus historias, más referido al cuidado personal. Y un ejemplo de esto son las curiosas actividades que ha empezado para poner en óptimas condiciones su cuerpo y su mente.

A través de varias historias, La Liendra mostró que al igual que Cristiano Ronaldo, él también quiere someterse a baños de sauna para inmediatamente sumergirse en tinas con temperaturas bajo cero.

En diferentes clips se puede ver al colombiano que después de salir de una sesión de sauna se sumerge en una pequeña tina con agua a -9 grados. Sin embargo, en su primer intento no logra permanecer más de un minuto.

Pero en otra historia anunció que en su segundo intento logró quedarse cinco minutos seguidos, mostrando los últimos segundos de este logro.

Seguidores de La Liendra lo tildan de “loco” por sumarse a estas actividades

A través de otra historia, el creador de contenido contó que varios de sus seguidores se han preocupado por este nuevo interés que ha desarrollado, tildándolo de loco en el proceso. Sin embargo, decidió hacerle frente a estos comentarios.

“Tengo muchos mensajes de personas que me están diciendo: ‘este man está loco’, ¿qué le pasó, Liendra?’, ¿Por qué está haciendo eso?’, ‘Eso le hace daño’. Lo primero: no estoy loco, simplemente me gusta esto del hielo. Las personas que yo admiro más en el mundo siempre que escucho sus podcasts, veo documentales o cada vez que los escucho veo que ellos lo hacen”, dijo La Liendra.

Si bien este tipo de actividades se han vuelto muy populares en los últimos años, no es para todo el mundo, ya que varios expertos médicos señalan que antes de someterse a este tipo de procedimientos se debe hacer un chequeo general para ver si la persona está apta.

Incluso han contado que en algunos casos las personas pueden presentar choques de temperatura peligrosos y hasta problemas cardíacos.