“Me sacaron más de 10 millones de pesos”: Diva Jessurum reveló que fue víctima de millonario robo y esta fue la modalidad

Diva Jessurum es una reconocida periodista quien cuenta con más de 26 años de experiencia en diversos medios de comunicación, destacándose por su labor en ‘Show caracol’ y también en el programa ‘Expediente final’, ambos hacen parte de la parrilla del canal Caracol. Sin dejar de lado, que suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte otros de sus emprendimientos.

Sin embargo, en esta ocasión resultó ser todo lo contrario, pues mediante un video a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 1.2 millones de seguidores reveló que fue víctima de estafa por internet, este hecho ha causado conmoción debido a que tras robarle alrededor de 10 millones de pesos los ladrones siguen buscando sacarle más dinero.

Jessurum por medio de un video indicó: “Resulta que se me bloqueó la tarjeta del banco en el celular, cuando llegó a la sucursal me he dado cuenta de que me estaban robando en la tarjeta de crédito me sacaron más de 10 millones de pesos”. La periodista aseguró que los valores estaban registrados por videojuegos, tiquetes y hasta comidas en algunos restaurantes. Seguidamente, Diva aseguró que había preferido guardar silencio frente al tema, pero las autoridades ya le permitieron hablar al respecto.

Asimismo, Diva indicó que la Policía le indicó que ya estaban cerca de encontrar a los responsables detrás del robo. Sin dejar de lado, que alertó a quienes acostumbran a comprar por internet, resaltando que esta fue la manera en la que al parecer, “los enemigos de lo ajeno” le robaron sus datos. Además, aseguró que esta es la vez número 12 en la que la roban en el último tiempo, tomando lo ocurrido de la mejor manera posible, “tengo cara de millonaria”.

Pero, el robo no terminó allí, pues hace pocas horas volvió a referirse al tema, indicando: “Siguen intentando robarme”. La periodista aprovechó el momento para indicar que estos son los mensajes que los ladrones utilizan para robarse los datos de sus víctimas, de acuerdo con las autoridades. Adjuntando varias capturas de pantalla de lo ocurrido recientemente.