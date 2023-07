“Se perdieron todos los valores”: Diva Jessurum se fue en contra del gobierno luego de robo a la iglesia del padre Chucho

Diva Jessurum mejor conocida como ‘La Diva de la televisión colombiana’ es una reconocida periodista y presentadora quien ha hecho parte de la esfera de la farándula hace más de 26 años. Actualmente, hace parte de dos programas de televisión como lo son Expediente final y Se dice de mí del canal Caracol.

La barranquillera suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varios detalles de sus nuevos proyectos, pero también aquellas situaciones no tan agradables, dejando ver que no tiene problema alguno en referirse a estos temas y aún más si se trata de cercanos como lo ocurrido con el padre Chucho.

Diva quien alcanza más de 1.2 millones de seguidores compartió un corto en donde su molestia fue la protagonista. La presentadora indicó que lo realizaba con el fin de hacer un llamado a las autoridades, pues según ella, es imposible que este tipo de situaciones se sigan presentando, ya que una vez, sujetos inescrupulosos entraron a robar en la iglesia del padre Cucho.

“Partida de vagos, vayan a trabajar, dejen de estarle quitando el dinero a la gente que con el sudor de su frente están trabajando”. Asimismo, reveló que la secretaria del padre fue golpeada y el dinero de la comunidad fue hurtado, destacando que esta no es la primera vez que esto sucede en esta iglesia.

La periodista en medio de su molestia preguntó que está sucediendo con las autoridades haciendo una clara crítica frente a las herramientas que seguridad que se han dado por parte del gobierno actual: “Por favor, señor presidente no queremos más delincuentes en este país, que tenemos que hacer”.

Sin embargo, las declaraciones de Diva no terminaron allí, pues indicó que es un deber y un derecho por parte del estado priorizar la seguridad de los ciudadanos, ya que los ciudadanos no pueden estar tranquilos en ningún espacio. Cabe resaltar que Diva aseguró que se perdieron todos los valores, pues la situación cada vez se puso más compleja en materia de seguridad: “Ya meterse en la iglesia es la tapa de la olla”, aseveró la presentadora.

Diva Jessurum víctima de robo por más de 10 millones

Jessurum por medio de un video indicó: “Resulta que se me bloqueó la tarjeta del banco en el celular, cuando llegó a la sucursal me he dado cuenta de que me estaban robando en la tarjeta de crédito me sacaron más de 10 millones de pesos”.

La periodista aseguró que los valores estaban registrados por videojuegos, tiquetes y hasta comidas en algunos restaurantes. Seguidamente, Diva aseguró que había preferido guardar silencio frente al tema, pero las autoridades ya le permitieron hablar al respecto.

