No tiene que esperar al 28 de diciembre: Juan Pablo Hernández de Noticias Caracol lanzó tremendo madrazo en vivo

Desde hace ya varios años, el nombre de Juan Pablo Hernández, se ha convertido en una constante en lo referente a lo deportivo en Caracol Televisión, siendo uno de los periodistas que, junto a su padre, Javier Hernández Bonnet, comanda el equipo del ‘Gol Caracol, cuando la Selección Colombia enfrenta algún partido de Eliminatoria. Precisamente, mientras realizaba uno de sus reportajes, se le ‘descachó' un madrazo que quedó grabado en vivo y en directo en Noticias Caracol.

“Este hijuep...”, fue lo que se alcanzó a escuchar en la emisión del medio día de este informativo, antes de que Hernández iniciara la entrega de su nota; hecho que para muchos internautas ya está siendo considerado como uno de los videos a destacar en la tradicional emisión del 28 de diciembre, en donde se ponen en evidencia los ‘bloopers’ y momentos más graciosos de este noticiero a lo largo del año.

El suceso se suma al que realizó su progenitor, en plena transmisión de la previa del partido Colombia vs Uruguay, luego de que Bonet le llamó la atención a uno de sus colaboradores , creyendo que ya había salido de la toma; cosa que no sucedió y que de no ser por la ayuda de su compañero Gustavo Alfaro, hubiese terminado pero.

Ante el tremendo madrazo de Juan Pablo, muchos usuarios de la red ‘X’, salieron al ruedo a comentar, y algunos de ellos valoraron su profesionalismo, ya que a pesar de las fuertes palabras, continuó con seriedad su labor:

“El hijueputa.. de Juan Pablo Hernández de Noticias Caracol me acaba de hacer el día. Lo mejor es que apenas lo cogió la cámara infraganti, muy serio y profesional, siguió presentando noticias como si nada. Genial”, y “Qué buen madrazo de Juan Pablo Hernández” y “Noticias Caracol, tomando nota de Juan Pablo Hernández para el 28 de diciembre”, fueron algunas de las reacciones.

