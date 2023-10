“Soy una bruja”: Marbelle se las dio de vidente y predijo el ‘futuro’ de Gustavo Petro

La música es una de las herramientas más importantes para darse a conocer no solo en la farándula nacional, sino también para convertirse en uno de los grandes exponentes en su género musical. Si bien, no es camino para nada sencillo una de las cantantes que lo sabe de sobra es Marbelle, quien desde muy corta edad llegó a ser parte de los escenarios en donde la tecnocarrilera, las rancheras y el pop ha sido quienes la llevaron al éxito. Dando a paso a su aparición en televisión con ‘Amor sincero’, ‘La Descarga’ y el ‘Factor X’. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la cantante, pues ha sido blanco de críticas por irse en contra del presidente, pero ahora Marbelle aseguró que es una bruja e incluso realizó una predicción con Gustavo Petro.

Y es que luego de conocerse el fallecimiento del que peor violador de Colombia, la noticia no dudó en ser comentada a través de las redes sociales. Pero, Marbelle más allá de referirse a su muerte hizo una “predicción” sobre las palabras que daría Gustavo Petro, indicando: “Esperando en tuit donde digan que “Garavito héroe nacional”… murió triste e injustamente”.

Le puede gustar: “Más que psicólogo es Dios”: Participante MasterChef Celebrity reveló su lucha contra las drogas y el alcohol

Si bien, el presidente no han dado ningún tipo de declaración frente a este tema, las diversas opiniones a través de las redes sociales no se han hecho esperar, tanto así que Marbelle no dudó en referirse al tema nuevamente. Un usuario indicó: “Y se cumplió la profecía”, sus palabras estuvieron acompañadas del mencionado mensaje realizado por la intérprete de ‘Adicta al dolor’.

Ante el hecho y en medio de varias risas Marbelle resaltó: “¿Ven?, Soy bruja”. Si bien, sus declaraciones se dieron hace pocos minutos como es costumbre la serie de declaraciones no han faltado, algunos reiterándole todo su cariño y apoyo y, por el contrario, quienes se burlan del nivel al que sigue llegando la cantante por irse en contra de Gustavo Petro.