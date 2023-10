“Llegaba mamada y lloraba”: Carolina Acevedo abrió su corazón y reveló los momentos de depresión que vivió en MasterChef

Desde hace varios años los realities se han convertido en una de las más grandes apuestas de los canales nacionales, en donde RCN televisión le apuntó a MasterChef Celebrity, un programa de cocina en donde un grupo de famosos se encargan de mostrar sus habilidades. Pero eso sí, también salen a flote sus personalidades, pues no resulta para nada sencillo el encontrarse con participantes tan diferentes en medio de los tensos retos y el afán por seguir dentro de la competencia. Como fue el caso de Carolina Acevedo quien se convirtió en la ganadora y por ende, mejor cocinera de esta temporada, en donde la serie de críticas por su triunfo no se hicieron esperar, pues no dudaron en sacarle en cara que quienes realmente merecían el premio eran Nela González o Adrián Parada. Ante la polémica, la ibaguereña terminó revelando los momentos de depresión que vivió en MasterChef.

Si bien, Acevedo en la gran mayoría de momentos se dejó ver con una sonrisa en su rostro, en los tensos momentos a lo largo del reality no dudó en mostrar su fragilidad. Aunque no se había referido al tema, pues estaba en plena celebración de su triunfo tanto con su familia como en diversas entrevistas dentro del Canal RCN abrió su corazón para revelar lo ocurrido.

Recientemente, estuvo en la sección que tiene el canal, específicamente para YouTube ‘Hablemos de música’, dirigido por Carlos Marín. Si bien, el carisma y la espontaneidad fueron los protagonistas de principio a fin, Carolina dejó claro que no todo lo ven los televidentes y ser parte de un reality no es fácil y más cuando se debe cocinar en su caso, durante cuatro meses.

La famosa actriz reiteró: “Llegaba mamada y lloraba”, dejando ver que la situación para su hijo Matías también resultó ser para nada sencilla, pues ella era quien estaba al parecer, pendiente de cada una de las situaciones que necesitaba Matías, motivo por el cual todo se transformó durante este último tiempo: “En una depresión, estaba al punto de tirar la toalla y mi hijo me decía no mami”.

Asimismo, la ibaguereña resaltó que el domingo incluso se convirtió en el día predilecto para llevar a cabo estar con él y así poder cocinarle, de paso ensayar para los próximos retos, pues estaba cansada de cocinar y también del olor que cocinar tantas horas al día traía consigo: “Ha sido el trabajo más difícil que he tenido, es todos los días y cada segundo es estar ahí metidos”.

Finalmente, la actriz dejó claro que su principal enfoque a lo largo de la competencia fue mostrarle a su hijo que nada puede quedarle grande en la vida, pues así como ella llegaba a su apartamento a llorar meses más tarde logró coronarse como la mejor cocinera del 2023.