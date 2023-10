¿Volver a Colombia o por Gustavo Petro? Margarita Rosa De Francisco reveló cuál es el mayor miedo que tiene en su vida

La televisión colombiana durante varios años ha lanzado a la pantalla grande a varios actores como lo son Margarita Rosa De Francisco quien brilló en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Sin embargo, la actuación no ha sido su única pasión, pero eso sí, esta le permitió abrir el camino y descubrirse en roles como escritora, cantante y presentadora de realities y series de televisión. Además, la caleña no ha sido ajena a la política y las diversas situaciones por las que atraviesa el país a pesar de no residir en Colombia desde hace varios años, pues ha dejado claro su apoyo a Gustavo Petro siendo el blanco de las críticas en repetidas ocasiones. Por tal motivo, recientemente reveló cuál es el mayor miedo que tiene en su vida.

Le puede gustar: “Todas las mañanas de mi vida te voy a extrañar”: Marbelle recordó a Jota Mario Valencia con inédito video

Si bien, durante varios meses Margarita estuvo alejada de las redes sociales, pues según ella, se cansó de los malos comentarios y también buscaba evitar que este tipo de situaciones se siguieran presentando así como sus constantes declaraciones. Luego de un descanso regresó a su cuenta de ‘X’, pero también se le vio muy activa en otra de las plataformas como lo es ‘TikTok’, pero es más que claro que le gusta decir lo que piensa sin importar las consecuencias.

La más reciente aparición de la actriz se dio indicando: “Creerme moralmente superior a los demás es de las cosas que más me da miedo”. Como era de esperarse y en cuestión de segundos diversos comentarios se dieron a través de las redes sociales, en donde las críticas resultan ser ‘pan de cada día’, sin embargo, las bromas al respecto también se vieron. Otro de los temas que más llama la atención también resulta ser que luego de haberse ganado el premio como mejor actriz la perspectiva de los internautas cambió drásticamente.

También puede leer: Jessica Cediel pasó de presentadora a vidente con predicción fin del mundo, “estamos acercándonos a los últimos días”

Asimismo, varios usuarios terminaron aconsejándola, pues creen que sus pensamientos están basados en la manera en que ella está vibrando, es decir, la serie de energías que la rodean y como se deja influenciar de estas. “No se trata de vibración, sino de empatía”, “Ojalá todos los políticos sintieran el mismo miedo”, “El problema viene cuando en el fondo sí te lo crees”.