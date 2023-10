“Ahora disfruto ser diferente”: Jackie Cruz nació en Queens, pero su sabor viene de República Dominicana

Jackie Cruz no puede ocultar sus raíces latinas. Es delgada, tiene una sonrisa grande y sus ojos también, al igual que sus sueños. Ha crecido en muchas partes del mundo, Queens la vio nacer, pero República Dominicana le entregó lo que hoy en día se ha convertido en su amor más grande, aparte de su familia: la música.

“Cuando era pequeña, mi tía me llevaba a un bar donde tocaba jazz y yo era la única pequeña metida en medio de todas esas personas”, empezó diciendo Jackie. Considera que la música que hace no tiene género alguno, de hecho, lo llama género Cruz, pues trata de combinar muchos sonidos que solo han salido de su infancia:

“Me crie en Santiago y de ahí aprendí de la música, de como ser artista. Mi tío en un saxofonista bien famoso que se llama Carlos Estrada y me mostró el Jazz, yo siempre lo escucha y veía como se hacía, como se formaba, los tambores y ahí me enamoré de la música, de la actuación y le dije a mi mamá, ‘eso es lo que quiero hacer’. Cuando cumplí 15 años, me mudé a Hollywood”.

A pesar de que esa multiculturalidad le aportó mucho como persona y como cantante, no siempre fue fácil ser diferente, pues reveló que cuando era adolescente deseó con todo su corazón ser “normal”, o por lo menos más común, como lo eran el resto de niñas:

“Yo tenía una tía que se llamaba Milly y ella es militar, entonces en un tiempo, nosotros vivimos arriba de Nueva York, en una base militar y ahí yo creo que era una de las únicas, si había latinos eran puertorriqueños, pero yo era la única dominicana, eran más italianos y eso era bien extraño, por eso es que yo no me sentía no de allá, no de aquí, no me conectaba. A raíz de eso, empezó a crecer el sentimiento de querer ser más como ellos, porque me daba vergüenza ser quien era yo cuando era joven, pero cuando crecí, me di cuenta de que lo más lindo que tengo yo es ser latina y me gusta ser diferente, no quiero ser como todo”, afirmó Jackie, quien abrió su corazón y confesó que su hermana menor está pasando por el mismo proceso, pues convive con asiáticos todo el tiempo y se siente mal al ser diferente.

Ama a Whitney Houston, la admira por su manera de llevar su carrera como actriz y también como cantante, logrando tocar tantos corazones como lo llegó a hacer. Se dio a conocer cuando apareció en el reality de Kourtney and Kim Take Miami, pero mucho más cuando se disfrutó ser latina en la serie de netflix Orange is the New Black, y cuando quiso darse a conocer con su música, llegó la pandemia y quedó embarazada:

“Es mentira cuando te dicen que la carrera se acaba, yo creo que el hecho de ser mamá me ha inspirado más, me ha llevado a poner mis sueños más grandes y ahorita les quiero mostrar lo imposible a mis bebés de primera vista. Yo quiero ser actriz y cantante y voy a empezar de cero a cien, no me importa cuantas veces tenga que empezar, lo voy a hacer, Dios me dio ese talento y me dio ese deseo en el corazón por algo, ¿por qué no cumplirlo?”, afirmó la cantante.

Cielito Lindo es una de sus más recientes grabaciones. El video es bien especial para ella, pues fue grabado en su matrimonio real, con una cámara casera. Todo sucedió en México, cuando ella compró un terreno en donde no había ni luz, y de esa manera vivió un año “empecé a fijarme en cosas que antes nunca había visto, conecté con la naturaleza, fue demasiado especial, eso me hizo vivir en el presente y quitarme todo lo tecnológico, fijarme en el amor que le tengo a mi esposo. En esa canción muestro el amor que le tengo a Guajaca. La primera canción que saqué fue Cielito Lindo, que es capítulo uno, el dos es Juracan, que habla de un Dios de la república dominicana, y el tercero es Agua Cero, porque aunque haya tormentas, siempre sale el sol, todo lo muerto florece. Hubo mucha sequía y todo estaba muerto, luego llegó la lluvia y todo volvió a vivir, eso fue algo que me inspiró. En el 2024 quiero sacar mi álbum”, terminó por decir Jackie.

Sin duda, la cantante tiene mucha hambre del mundo y gracias a que se ha convertido en una mujer de todas partes, podría tener cualidades que pocos tienen.

Cielito Lindo ya está disponible en todas las plataformas