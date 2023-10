¿Nela, finalista de MasterChef, se fue de Bogotá?, este video lo comprobaría

Nela, finalista de MasterChef Celebrity Colombia, ha tenido sus redes sociales explotadas luego de que algunos consideraran que ella debió ser la ganadora de la competencia y no Carolina Acevedo, incluso su expareja, que hasta hizo chistes sobe el supuesto amor que había entre Claudia Bahamón y Nela. Sin embargo, ella no parece preocupada por haber perdido frente a Acevedo, en vez de eso, se fue de la ciudad y compartió la noticia a través de las redes sociales.

La actriz venezolana dejó a más de un espectador con el corazón en la mano al ver que ella no fue la ganadora de la competencia, considerando que fue la mejor en la mayoría de retos. A pesar de que ella estaba muy nerviosa y lo dio todo durante el último reto, no fue suficiente para pasar a Carolina, según los jurados.

Ahora que terminó finalmente el reality, Nela cogió su carro y se fue de la ciudad, posiblemente para despejar su mente. A través de las redes sociales, Nela compartió un video en donde aparecía manejando y saliendo de Bogotá.

No especificó su destino, pero no parece ser algo permanente, sino más bien para liberar un poco su mente luego de tanta presión durante tanto tiempo.

¿Por qué Nela no ganó MasterChef Celebrity Colombia 2023?

Según los jurados del reality, Nela tuvo varios errores en la última prueba, sobre todo en el último plato, cuando debía presentar un postre perfecto, pero fue Carolina Acevedo quien cometió menos errores al presentarlo.

En redes sociales, varios sacrificaron a RCN por haber dejado de ganadora a la más polémica de la temporada.