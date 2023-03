Mara Cifuentes habla de las adicciones y destaca la importancia de reconocer que se tiene un problema

Mara Cifuentes se volvió ampliamente reconocida tras participar en el reality de modelos ‘La Agencia’, además de demostrar su gran talento en las pasarelas y para las campañas publicitarias, que les ponían como reto en el programa, su forma de ser hizo que varias personas se fijaran ella. Otro motivo por el que resultó llamativa la participación de la paisa, es porque pertenece a la comunidad LGTBI+

Tras su paso por el reality las puertas se le empezaron a abrir en el mundo del modelaje, siguiendo una carrera profesional en este rubro, pero no todo ha sido fácil, ya que constantemente recibe muchos comentarios mal intencionados por su condición de ser mujer transgénero, algo que por su puesto, la ha afectado y le ha ocasionado difíciles momentos personales.

En alguna ocasión comentó en sus redes sociales “Mi vida antes era muy tranquila sin que nadie supiera mi verdad: estaba en la colegiatura estudiando y vivía sin todo este bullying. Al final, tratas de hacerte la fuerte, pero los mensajes se quedan en tu mente, destruyéndote por dentro ¡No estaba lista para nada de esto!”, mostrando lo duro que ha sido tener que luchar contra tantos ataques.

Haciendo uso de estos medios, también compartió otro detalle de su vida personal que ha dejado a muchas personas pensando, las adicciones, luego de dar a conocer en el 2022 que ha tenido problemas con las drogas “Me preguntaban qué consumía, no les quiero decir, vayan y busquen. Pero, la verdad, eso aplica para todas las drogas, las adicciones no es por la droga, también es por tus problemas internos” ya agregó “saber que está afectando tu vida y no hacerte la boba y tratar de romantizar el hecho de que eres adicta, acéptalo, ese el primer paso”.