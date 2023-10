“Iba caminando y me lo robaron”, Koral ‘la Diva’ ofrece recompensa para recuperar el celular de trabajo que le hurtaron

Koral ‘la diva’ es una cantante e influencer colombiana que se caracteriza por sus extravagancias y por ser la pareja del actor Omar Murillo, ‘Bola 8′, con quien mantiene una sólida relación y con quien genera contenidos de humor en redes sociales. La instagramer hace algunos meses se sometió a una cirugía en sus labios para la extracción de los biopolímeros y ahora volvió de qué hablar por una publicación en sus redes sociales.

La influenciadora suele responder a sus seguidores los halagos y las críticas, por lo que en su cuenta de Instagram incluso dio a conocer sin tapujos la incomodidad que sintió cuando una de sus seguidoras la trataba de “mula” por no tener hijos.

Ahora, por medio de sus Stories, Koral ‘la diva’ apareció llorando, esta vez no por culpa de los comentarios ofensivos que le dejan, sino por culpa de los “amigos de lo ajeno”, quienes aprovecharon la distracción de la cantante para hurtarle uno de sus objetos más preciados.

Lea también: El llamado de atención de Koral la Diva a quienes la critican por su figura

“Me acaban de robar mi celular de trabajo, este que tengo es con el que grabo, pero me acaban de robar mi celular de trabajo, donde tengo todo lo de mi trabajo”, comenzó diciendo Koral, mientras estaba recostada contra una pared, con las llaves en una de sus manos, con la que se tapaba parte del rostro.

“Yo iba caminando y me lo robaron, tengo trabajo que cumplir y ahí tengo todo. No me interesa lo material”, explicó a sus seguidores, a quienes pidió ayuda por medio de una recompensa para poder recuperar su celular. “Si me lo devuelven les doy un millón de pesos... Yo sé que un millón de pesos no es lo que vale el celular”, indicó.

También dejó saber que se encuentra muy estresada por haber perdido el material que tenía listo para cumplir con sus acuerdos comerciales como creadora de contenido puesto que ella tiene los recursos para comprar otro celular, pero lo que realmente necesita, más allá de un aparato, son sus contactos, el contenido que allí tenía.

Un poco más tranquila, comentó que “lo importante es que solo fue el celular, pero a uno sus cosas le duele, uno las compra de su trabajo, más que tengo trabajo que cumplir y uno ir caminando y que le cojan el celular a uno, no”.

Lea también: Omar Murillo denunció “discriminación racial” en un banco