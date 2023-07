Koral ‘La Diva’ aclaró los rumores si su esposo, Omar Murillo, es homosexual: “Eso no nos lastima”

Koral ‘La Diva’ quien es una influenciadora y cantante, que se hace conocer en redes sociales como ‘la reina de la extravagancia’, rompió con el silencio acerca de los cientos de comentarios que recibe diariamente sobre su esposo, Omar Murillo, a quien conoce desde hace más de 15 años.

La creadora de contenido subió un video a su cuenta de Instagram en el que también participó Murillo habló sobre los miles de comentarios que ha recibido, donde le preguntan “¿cómo se siente llevar una relación con una persona gay?”, refiriéndose a que su esposo sería homosexual.

Ante las críticas, Koral expresó que “primero que todo, si él fuera gay no me interesa... llevamos más de 15 años y él conoce muchas cosas de mí y yo conozco muchas cosas de él. Creo que el comentario está de más”.

Por su parte, Murillo también se sumó a la declaración de su esposa y aseguró que le da risa esa clase de comentarios “no tengo estereotipos, si fuera gay lo disfrutaría”. Además, añadió “la palabra o el estereotipo de gay o lesbiana, no me lastima”, aseguró Murillo.

De la misma manera, la creadora de contenido dijo que la sexualidad no define a las personas y que independientemente de como fuera su orientación, las relaciones de pareja son algo de dos y no de tres ni cuatro. Pero también lanzó un sugestivo comentario que suponía “un poliamor no nos caería mal”.