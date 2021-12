El llamado de atención de Koral la Diva a quienes la critican por su figura

Koral, la cantante e influencer que se hace llamar “la reina de la extravagancia”, compartió hace algunos días un par de historias, en las que se muestra orgullosa de cómo luce.

La esposa del también llamado “bola 8″, siempre se ha mostrado muy segura de sí misma en sus redes sociales, especialmente en Instagram, en donde com parte diferentes imágenes con afirmaciones como “Busqué ser diferente para que mi esencia fuera única muy yo muy real”, “Todas somos sensuales, la sensualidad va en la actitud que tengas”, y “Un día me miré detenidamente y me dije ‘Qué hermosura, no había visto una mujer tan hermosa como tú”.

Sin embargo, y como es de esperar tras hacer pública la vida, y aspectos tan personales de esta como la relación con el cuerpo, varios de sus seguidores y usuarios de la red social, empezaron a dar diferentes opiniones respecto a su cuerpo.

Sin embargo, Costa no se quedó callada, y decidió responderles a través de la misma vía, Instagram.

En su perfil publicó entonces algunas historias en las que asegura que “nadie es perfecto” y que aunque le digan recurrentemente que está gorda algunos “se mueren por mujeres así”. También dijo “me llamo la gorda, y que gorda tan bella que soy”.