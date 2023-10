Carlos A. Vélez lo contó todo y dio las razones de fondo para que sacaran a Amaral de Nacional

Carlos Antonio Vélez no dejó pasar por alto el cambio de mando en Atlético Nacional que salió de William Amaral y ahora tiene en Jhon Bodmer a su nuevo estratega en un movimiento que sorprendió a muchos, pero que para el periodista fue demorado.

En su programa Planeta Fútbol, de la emisora Antena 2, el analista habló del tema y tocó las razones de fondo en la salida del estratega que tenía el cuadro verdolaga.

Más allá de lo deportivo, existían impedimentos para que Amaral pudiera dirigir en torneos internacionales, además de que no logró ganar los encuentros importantes.

Carlos Antonio sobre la salida de Amaral

“Yo les había dicho que Amaral se iba. Lo que no calculé fue que se fuera a ir tan temprano, pero mire, yo creo que antes se demoraron mucho”.

Amaral no tenía licencia

“Amaral no tenía reconocimiento y su licencia no se la iban a aprobar nunca porque él no tenía los años de experiencia que Conmebol exige para homologar esa licencia. Entonces el año entrante en Copa él no iba a poder estar y eso ¿para qué?”.

No ganó lo importante

“En segundo lugar, tipo simpático, medio circense, a ratos payasesco y no sé hasta qué punto serio en el tema futbolístico. Ganó los partidos que hubiera ganado yo, pero no los partidos gordos. Esos técnicos de los equipos grandes deben de ganar esos partidos y el señor Amaral no lo hizo”.

“Lo peor, perdió un partido flaco, contra Unión Magdalena, que fue la peor expresión de Atlético Nacional durante este año. Se habían demorado mucho”.

No era el indicado

“En conclusión, Amaral no era el hombre. No nos metamos mentiras. Tenían a este muchacho Bodmer del que tengo el mejor de los conceptos que he recibido por todas partes y ha hecho el curso como es. Además, es técnico hace rato e incluso estuvo en el Mundial y la Copa de Oro como segundo”.