¿Armándole competencia a Karol G? Marbelle sacó ‘pecho’ por el cover de su hija con famosa canción de ‘La Bichota’

Una de las cantantes más reconocidas en el Colombia es Marbelle quien desde muy corta edad llegó a pisar grandes escenarios mostrando su talento en los géneros ranchera, tecnocarrilera y pop. Tanto fue su éxito que llegó a ser parte de la televisión contando con su propia telenovela ‘Amor Sincero’ en donde una de sus exparejas y padre su hija Rafaella, Royne Chávez fue el protagonista. Pero, su primogénita tampoco pasa desapercibida, pues heredó el talento para la música de su mamá y Marbelle no dudó en mostrarse orgullosa por el cover de su hija con la famosa canción ‘Amargura’ de Karol G.

Y es que Rafaella desde muy corta edad llegó a la pantalla grande, pues precisamente interpretó a su mamá en su etapa de niña durante su novela autobiográfica, lo que se permitió abrirse un camino en el mundo actoral siendo parte de producciones como ‘El Paseo 6′, ‘La Mascara’, entre otras. Sin embargo, desde hace varios meses oficializó su carrera como cantante empezando con un cover de ‘Un x100to’ de Grupo Frontera y Bad Bunny, en donde por supuesto, Marbelle estuvo al tanto de principio a fin.

En esta segunda aparición, que eso sí se da con todo un equipo de expertos detrás, en donde su voz a partir del famoso tema ‘Amargura’ de ‘La Bichota’ resultó siendo el principal protagonista. Y es que a tan solo minutos de su publicación la serie de reacciones no se han hecho esperar por parte de varias figuras de la farándula nacional y por ende, sus seguidores, quien fue una de las primeras resultó ser su Marbelle reiterando: “Mi vida entera”, mostrando lo orgullosa que se siente de que su hija esté llevando a cabo su más gran pasión, en donde ella ha sido su principal apoyo.

Asimismo, Elianis Garrido y hasta el grupo de fans de Marbelle llenaron de halagos a la joven, dejando claro que cuenta con una excelente voz y su belleza es indiscutible. Además, la hija de la intérprete de ‘Adicta al dolor’ no dudó al equipo de trabajo por el resultado, pues fue más de lo esperado. Y es que esta no fue su única aparición cantando, pues a la madrugada la inspiración fue mayor para Rafaella interpretando el tema Love You Goodbye de One Direction.

Lo cierto es que Marbelle no podría estar más emocionada por la llegada a la música de su hija, pues Rafaella ha sido quien ha acompañado en diversos procesos de su vida y a pesar de que la joven se independizó a muy cora edad cada vez que tienen la oportunidad no dudan en pasar tiempo juntas.