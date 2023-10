“Los envidiosos”: Expareja de Nela de MasterChef mostró su molestia por la derrota y confesó por qué no estuvo en la final

Una nueva temporada del famoso reality de cocina de RCN televisión llegó a su fin dejando a la famosa actriz Carolina Acevedo como la ganadora y la mejor cocinera de MasterChef Celebrity 2023. Si bien, su triunfo ha sido blanco de críticas varias situaciones no pasaron de largo entre los televidentes. Entre ellas y quizás una de las más importantes quienes acompañaban a los finalistas de esta temporada en donde Nela González resultó siendo quien más llamó la atención, pues varios tenían en mente que su expareja Amalia Andrade estaría presente en esta gran final. Aunque esto no se dio Andrade no dudó en referirse al tema mostró su molestia por la derrota y confesó por qué no estuvo en la final.

Aunque Nela no logró llevarse el triunfo a pesar de destacarse desde el inicio de la competencia, esto no fue impedimento para que su expareja desde el principio le dedicara cariñosos mensajes y además le reiterara su apoyo, pues conoce bien cada una de sus capacidades y talentos. Si bien, la participante decidió estar acompañada por dos de sus mejores amigos y su tía esto no fue impedimento para que varios dejaran de preguntarse en donde estaba Andrade.

La famosa escritora e ilustradora a través de su cuenta de X, aseguró: “Los envidiosos dirán que yo no fui a la final de MasterChef”, como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus fans no faltó en donde resaltaron que cada vez están más ilusionados con que la expareja regrese. Pues el amor que se expresan a través de las redes sociales resulta siendo más que evidente, resaltando que pensaron que Amalia estaría acompañando a Nela durante este importante momento para ella.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Andrade no se hicieron esperar, resaltando: “No sé, siento que mañana deberíamos hacer paro nacional o algo”, dejando ver su claro desacuerdo frente al triunfo de Carolina Acevedo. Pues si bien, logró destacarse a lo largo de la competencia con cada uno de sus platos e incluso por parte de sus compañeros se perfilaba como la gran ganadora, resultó toda una sorpresa hasta para Amalia el hecho de que Acevedo se hubiera llevado el triunfo sobre su expareja Nela.

