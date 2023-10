La propuesta que le hicieron a Claudia Bahamón antes de llegar a la televisión

Claudia Bahamón se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Colombia gracias a su conducción por cerca de nueve temporadas de ‘MasterChef’, debido a su carisma con los participantes y jurados. Han sido múltiples los reconocimientos que ha recibido por ser parte del reality de cocina, entre ellos, ganarse el premio a ‘Mejor presentadora’ en los India Catalina de este 2023.

Como cualquier persona al inicio de su carrera, se ha enfrentado a situaciones que quizá no estaba lista para enfrentar, y que en su caso la tomó de sorpresa al momento de empezar su carrera en la televisión colombiana. En una reciente entrevista con ‘Chicho’ Arias, ex participante de ‘MasterChef’ 2022, entrevistó a Claudia Bahamón, revelando detalles de su vida personal y profesional nunca antes reveladas.

En el canal del humorista, Claudia comentó los aspectos que más han marcado su vida persona, pero también sobre lo que tuvo que enfrentar cuando apenas estaba iniciando en su carrera como presentadora.

¿Qué le propusieron a Claudia Bahamón para entrar a la televisión?

En parte de su relato Claudia mencionó “Fuí a Caracol a hacer un casting que me invitaron para presentar entretenimiento los fines de semana, y cuando llegué, Yamid Amat, papá me dijo muy chévere pero que si yo me pondría tetas para presentar, y yo en mi cabeza...Si supiera que ya me puse”. Por su parte los seguidores de la presentadora realizaron comentarios como “Debiste decirle... y usted se pondría Gafas señor Yamit”, “excelente presentadora máster chef”, “la mas querida por todo Colombia”.

