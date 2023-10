“Yo no sé qué le pasa a Claudia”: Adrián Parada quedó en evidencia tras “oscuro” video en MasterChef Celebrity

Uno de los programas más exitosos en la pantalla grande ha sido MasterChef Celebrity, el destacado reality de cocina que reúne a varias figuras de la farándula nacional. Si bien, la producción está a punto de llegar a su fin en donde los semifinalistas en los últimos retos dieron todo por el todo con el fin de poder tener un cupo en esta anhelada final, pues quien obtenga más puntos tendrá una mayor ventaja. En esta ocasión sus sentidos los principales protagonistas durante este reto, pero eso sí las tensiones también resultaron siendo las protagonistas sobre todo entre Claudia Bahamon y Adrián Parada.

Y es que durante el reto de este jueves 5 de octubre los 5 semifinalistas tuvieron que preparar un postre, pero antes de llegar a la cocina de MasterChef tuvieron que visitar un cuarto oscuro con el fin de probar una receta y así poder captar cada uno de los ingredientes con los que este cuenta. Pues desde allí saldría su receta en donde tener los sentidos bien activos resultaba ser el principal elemento.

Si bien, los participantes lograron sacar adelante esta receta siguiendo sus instintos, pues cada uno tenía una perspectiva diferente con respecto a este plato. En medio de las visitas de Claudia, Carolina quien segura de su receta indicó que le había pedido a Adrián agregar el bizcocho, pero al parecer, Parada decidió no prestó mucha atención y Acevedo reiteró que no había podido probar el plato del todo. Ante el hecho y en medio de varias risas Claudia indicó que el participante se había comido todo el postre y casi se come el plato.

Por supuesto, Adrián no pasó por alto estas declaraciones asegurando que Claudia era una cizañera: “Yo no sé qué le pasa a Claudia”, reiteró Adrián. Sin embargo, Bahamon no quiso darse por vencida, pidiéndole a la producción que mostrara el video del cuarto oscuro con Adrián en donde se mostró como disfrutó de principio a fin de esta preparación.