¿Yo no lo crié 2.0? Pareja de Nicolás Petro abrió su corazón y reveló el crudo recibimiento de sus suegros a su hijo Luka

Una de las mayores polémicas en las que sin duda el gobierno se ha visto inmerso ha sido la que tiene que ver con Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y fruto de su unión con Katia Brugos. Lo cierto es que luego de un proceso judicial otro de los temas más importantes ha sido su relación Laura Ojeda, quien a su vez durante mucho tiempo fue amiga de la expareja de Nicolás, Daysuris Vásquez desatando todo una polémica. Además, la pareja de enamorados mostró con emoción la llegada de su primer hijo Luka Samuel en donde Ojeda fue la encargada de revelar el recibimiento de Gustavo Petro y su esposa a su hijo Luka.

Si bien, la barranquillera estuvo alejada durante un buen tiempo de las redes sociales en la búsqueda de encontrar la paz y por ende, disfrutar de principio a fin de cada uno los primeros momentos en compañía de su pareja y de su pequeño. Sin embargo, la serie de preguntas con respecto a su manera de crianza y la forma en la que han llevado este proceso como pareja no se han hecho esperar.

En medio de la dinámica de preguntas una de las que más resaltó sin duda, fue la forma en que tanto Gustavo Petro como su pareja Verónica Alcocer, y por supuesto, la mamá de Nicolás tomaran la llegada del nuevo integrante. Por su parte, Ojeda sin problema alguno reiteró: “Muy pendientes y amorosos”, pero eso sí prefirió no dar mayores detalles al respecto, teniendo en cuenta que en varias ocasiones ha llamado la atención por sus inesperadas declaraciones.

Sin embargo, varios no dudaron en recordar que al inicio del proceso judicial que enfrentó Nicolás Petro, el mandatario reiteró que “Yo no lo crié”, siendo esta una de las principales frases que estuvo asegurando que no tenía idea de las reuniones que sostuvo su hijo. Lo cierto es que los diversos “roces” habrían quedado en olvido y ahora buscarían tener una mejor relación.