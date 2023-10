¿Tiene un gran corazón? Así reaccionó Amparo Grisales cuándo ganó Alci Acosta los 100 millones

El programa estrella de Caracol Televisión ‘Yo me llamo’ presentó una temporada 2023 llena de sorpresas, talento, preparación y momentos únicos, los cuales hicieron que noche tras noche se viviera mucha emoción. Cada capítulo fue contundente con lo plasmado en la competencia, logrando despertar todo tipo de reacciones en los curiosos.

Ahora bien, en esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que imite lo mas cercano posible al artista original.

Además, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno le han puesto mayor exigencia a la competencia. Esto llevó a que los televidentes pudieran conocer, desde el principio, las historias de vida que existen detrás de cada participante y al terminar sus presentaciones, los jurados toman la decisión de quiénes fueron los mejores de la noche.

Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Alci Acosta’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger a su artista favorito se ganó los tan anhelados 100 millones de pesos.

“Yo sabía, yo sabía que la gran Petrona Martínez me iba a dar esta enorme dicha (...) Gracias a todos, gracias Colombia, estoy feliz, estaba en duda si pasaba o no pasaba y Dios me dio el premio mayor”, indicó el imitador de Yo Me Llamo.

De hecho, una de las más conmovidas con este suceso fue Amparo Grisales, quien no podía creer lo que estaba pasando y terminó colocándose de pie, tapando su boca con las manos. La manizaleña abrió sus ojos y reflejó la sorpresa que sintió al ver el dinero que se ganó el imitador.

Por su parte, Pipe Bueno y César Escola también se mostraron llenos de sonrisas y aplausos, celebrando ante el anuncio de Carlos Calero por esta elección.

“Alci Acosta hoy se lo merecía, no solo cantó, sino que dejó el corazón en el escenario, interpretó muy bien”, “Alci Acosta ¡se acaba de ganar 100 millones! Alguien que nunca ha tenido vocal coach, pero que tiene el don en su voz”.