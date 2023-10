Andrea Serna enseña cómo cultivar la tranquilidad en las personas

La espectacular Andrea Serna con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman lo que es toda su comunidad digital.

Puede leer: “Carecen de todo”: Dayana Jaimes envía puya en sus redes sociales

Para la presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen toda su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ha llamado a la reflexión y orientar a quienes le siguen.

En el reciente caso la presentadora del ‘Desafío The Box’ ha hablado sobre cómo cultivar la tranquilidad en las personas y para ello ha posteado una fotografía en la que incluyó un pie de publicación con el que desplegó el mensaje.

“Esta foto tiene algo muy especial, me recuerda que la calma, la tranquilidad, esa paz que viene de lo más profundo de tu ser, se cultiva, que es un trabajo de años y, que, si bien continúa, ya se empiezan a sentir sus bondades”, escribió en primera instancia Andrea Serna.

Sin embargo, dejó claro que hay excepciones, pero que aprender de ello ayudará a aligerar la carga y en especial la manera en la que resolver por medio de elementos que brinden un poco de serenidad.

“Ahora, no significa que ciertas situaciones no te perturben, no, quiere decir que cuando llegan logras llevarlas con serenidad, sin que se desborden, o al menos... lo intentas ❤️”, finalizó Andrea Serna.

Como era de esperarse el post de Andrea Serna se llenó de reacciones de parte de su comunidad digital en la que avalan cada una de las palabras de su mensaje y otros que revelaron que lo comenzarán a poner en práctica desde ahora.