¿Ya no lo quiere en el programa? Amparo Grisales se enfureció con Alejandro Fernández de 'Yo Me Llamo'

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de imitación más vistos por los televidentes en las noches colombianas y también uno de los más exigentes con sus participantes. Los mismos se deben enfrentar cada noche al exigente jurado que no perdonan ningún mínimo error y hacen sudar a más de uno con sus críticas.

De hecho, el imitador de Alejandro Fernández en ‘Yo Me Llamo’ quien interpretó la canción ‘No Sé Olvidar’ compuesta por Kike Santander; pues al parecer que tuvo un retroceso y esto no fue del agrado de Amparo Grisales quien lo regaño y critico por sus desaciertos en su reciente presentación.

Incluso el mismo Pipe Bueno le respondió el gesto con otra seña de confusión, pues al parecer, los recursos vocales del imitador no eran nada acordes con las de su artista. Algo que sorprendió a los jurados, ya que en otras ocasiones el doble del ‘Potrillo’ ha demostrado una gran participación en la tarima con su voz.

Tan pronto el imitador del artista mexicano termina de cantar, César Escola confiesa que esperaba emocionarse con aquel tema, pero que lastimosamente esto no pasó porque no hubo una conexión sentimental. “Era una canción para jugarte una carta de corazón”, confesó Escola.

El imitador se justificó afirmando que había sido todo un reto cantar en esa tonalidad, ya que el tema exige de varios altos y alargues de voz, un desafío que se notó durante su presentación.

Amparo Grisales Captura de pantalla Yo me llamo

Respuesta que no le gustó a Amparo Grisales, que aprovechó también para hacerle un llamado de atención por el cabello. Según ella, este no se asemeja al artista real, pese haberle dicho anteriormente que trabajara más en el aspecto físico de Fernández.

“Yo no te oí ni el tono, ni el color e hiciste unas gesticulaciones rarísimas y feas. Lo único que nos diste fue una nota larga al final que la supiste respirar. Por otro lado, qué pasa con el pelo. ¿Ustedes creen que esto es radio? No le paran bolas a las cosas que uno les dice a nivel físico”, dijo la jurado irritada.

“Bueno, estábamos pensando más en la gira por Europa y Colombia, por eso el pelo así”, le respondió el imitador del cantante mexicano a la celebridad que no esperaba un contrargumento del concursante y que terminó por estresarla aún más.

“No, no, no. Usted tiene que pensar en lo que le dicen los jurados, papito, ese peinadito me los has traído un montón, ni siquiera se ha hecho la coletilla. O sea, por ningún lado Alejandro, no nos paramos aquí a ver una foto de él”, finalizó la jurada muy molesta.