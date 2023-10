“Me duele tanto”: Arelys Henao se fue contra Gobierno Petro por falta de apoyo a las mujeres

A sus 46 años, la antioqueña Arelys Henao se ha ganado con sudor y esfuerzo ser considerada ‘La reina de la música popular’, no solo por su talento frente a los micrófonos, a esto se le suma el inmenso amor y cariño que le tienen sus miles de seguidores, especialmente las mujeres. Precisamente, la cantante salió recientemente a hacerle fuertes reclamos a la gobernanza actual de Colombia, dirigida por Gustavo Petro, relacionadas con la falta de apoyo que reciben las féminas en el país.

Esto lo hizo en una reciente entrevista concedida a la emisora Tropicana, en donde, entre otras cosas, habló sobre el hecho de que no le tiene miedo a la muerte ; pero en su conversación realizó un fuerte énfasis en la falta de apoyo que reciben las mujeres en el territorio nacional, algo a lo que considera como el dolor más grande que siente día a día

Esto le puede interesar: ¿Sandra no era así? Familiar de Paola Jara le pidió a Jessi que se divorcie por cuestionable acto de la antioqueña

“Me duele tanto el dolor de mis mujeres, me duele todo lo que me escriben, como las maltratan, como no tienen oportunidades, porque falta mucho apoyo del gobierno para la mujer, falta un Ministerio para la mujer; para ayudarlas con sus emprendimientos. (...) Yo espero algún día tener una fundación para trabajar con ONG y empresarios”, manifestó la intérprete de ‘Lo pasado pisado”.

¿Qué piensa Arelys Henao sobre el fallecido ‘Rey del despecho’, Darío Gómez?

En otro apartado de la intervención, Henao recordó al fallecido Darío Gómez, a quien lo tiene como ejemplo de vida y carrera, y al que recuerda con gran amor y cariño:

“Yo cantaba todo el tiempo, en el año 96 me gané un concurso para estudiar en una academia. (...) Darío Gómez ha sido mi ídolo y ha sido el artista referente en toda mi vida; siempre quería ser la versión mujer de él. Don Darío me quería mucho, cuando hablábamos me decía que teníamos una vida muy parecida, porque él llegó a Medellín, a sufrir y a batallar, con un problema muy duro en el corazón. Él me decía que el artista no puede perder su esencia”, enfatizó.

No se lo puede perder: Nela de MasterChef pone en juego su participación en la final al revelar secreto sobre la actitud de los jurados