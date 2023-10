Arelys Henao confesó que no le teme a la muerte por la siguiente razón

Arelys Henao es una de las cantantes más queridas y reconocidas dentro del género popular, llegándola a apodar ‘La reina de la música popular’ llegando a diversos escenarios conquistando a sus fanáticos.

Tras el éxito de su novela ‘Arelys Henao canto para no llorar’ en 2022 se conocieron muchos aspectos de su vida que los televidentes y sus seguidores no conocían, llegando a sentir más cercanía con la cantante. Pero en una más reciente entrevista, la cantante reveló otros detalles que sus seguidores no tenían mayor conocimiento.

¿Por qué Arelys Henao no le teme a la muerte?

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la cantante expresó el motivo por el cual vive tranquila “Tuve una vez un cáncer y yo pensé que ya me iba, me empecé a despedir de los seres amados, de mi familia, de mis hijos (...) No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a las condiciones en que me vaya”