¿Culpa de Petro? Locutores de Tropicana se fueron a los ‘madrazos’ en plena transmisión en vivo

Durante la nueva legislatura 2023-2024, inaugurada el pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación dio a conocer dos proyectos de Ley, en el que uno propone incluir un grado doce en los colegios del país. El artículo 16 del borrador de ley estatutaria, establece que “el Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y superior que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, lo que podrá incluir el grado duodécimo (12°)”.

Ante las dudas de si el Gobierno propone la inclusión de un curso adicional para la educación media, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, aclaró que esto no es así. “Nadie ha dicho que en Colombia el bachillerato vaya a dejar de terminar en el grado 11. No se va a extender un grado más el bachillerato”.

Y, por el contrario, Sánchez indicó que el objetivo de este proyecto de Ley es articular la educación media con la superior, como actualmente existe en las Escuelas Normales Superiores donde los jóvenes cursa grado 12 y 13, pero recibiendo formación para ejercer como docentes. “Estando físicamente en los colegios, se puede recibir educación superior”, dijo el viceministro.

De esta manera, el Ministerio de Educación, desde la conexión entre ambas escalas de educación, pretende que los estudiantes avancen en sus carreras y en el paso exitoso a la Universidad. “Está bien (la propuesta de grado 12) siempre y cuando vayan acompañadas de un replanteamiento de lo que es la educación media actual, que es prácticamente inexistente”, dijo Hernando Bayona, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y exviceministro de educación Preescolar, Básica y Media, al El Espectador.

Actualmente solo el 39 % de quienes se gradúan de 11 ingresa inmediatamente a cursar estudios superiores.

Fue precisamente este tema, el centro de controversia, insultos y si estuvieran presentes hasta de golpes, por parte de dos locutores de la emisora Tropicana, sede en Cali.

A través de una transmisión en vivo del viernes 21 de julio, ‘Tía Inés’, un personaje que da consejos y reflexiones diarias, dio su opinión sobre lo poco que le parecía el proyecto de Ley estatutario, argumentando que los colegios deberían fortalecer la educación en vez de agregar un grado más.

Luego, su compañero Rafael le refutó y expuso que la propuesta le gustaba, pues permitiría que los jóvenes continúen con su vida formativa y deserten menos.

Sin embargo, cuando la ‘Tía Inés’ nuevamente exponía su opinión, se exaltó cuando el otro locutor le dijo que “no le veo nada de malo, la verdad...”.

-”No, usted no, mi amor. Yo sí. Coloque su manera de pensar, yo digo la mía. No se preocupe. Igual usted siempre va en contra de lo mío”, dijo.

-”Igual a usted no le gusta que uno le diga nada…”, le respondió Rafael.

-”Coma mierda, coma mierda… Déjeme hablar… Parece güevón, coma mierda. ¡No, no, no! Rafael respete a la gente. No. No coma mierda”.

En medio de los insultos, los demás compañeros de la mesa de la ‘Tía Inés’ intentaron calmarlo e incluso quitarle el micrófono, pero también salieron insultados. “No, no. A usted le gusta la pelea con ese bobo hijue…”.

Finalmente, nuevamente ese personaje intentó tomar el micrófono para seguir discutiendo, pero se lo quitan e interviene otra periodista para seguir hablando del tema.