“Lo sexy no es mostrar”: Daniel Arenas mostró su molestia por las mujeres que suben fotos ‘subiditas’ de tono en redes

Daniel Arenas es un famoso actor quien participó en exitosas telenovelas nacionales e internacionales como han sido ‘Los Reyes’, ‘Teresa’ y ‘Corazón indomable’. Si bien, en los últimos años no se le ha visto en una nueva producción, el bumangués decidió darle rienda suelta a su rol como presentador siendo parte del equipo de ‘Hoy día’ programa de televisión producido por la cadena Telemundo. Sin embargo, el amor también ha sido otro de los temas por los que se ha destacado, pues se desconoce si sigue su noviazgo con Daniela Álvarez, ya que en su Instagram no se han dejado ver juntos, pero esto no ha sido impedimento para que genere sorpresa con sus declaraciones. Pues, recientemente mostró su molestia sobre las mujeres que suben fotos ‘subiditas’ de tono en redes.

El matutino a diario, más allá de informar a sus televidentes sobre los diversos hechos que suceden en la farándula a nivel internacional, también dedican un espacio de tiempo para traer algunos invitados y explorar sobre temas que afectan o que le suceden a diario a sus televidentes e incluso a ellos. En la más reciente trasmisión la invitada fue Maripily, una actriz y cantante puertorriqueña.

En medio de su paso por ‘Hoy día’ el tema a tratar fueron las consecuencias que tendrían compartir aquellas fotos ‘subiditas’ de tono en las redes sociales. La artista reiteró que siempre ha sabido desenvolverse en este campo: “Las fotos más sexys las van a ver, este cuerpecito hay que exhibirlo, porque si tú no lo muestras no vendes”, dejando claro que quien sea su pareja debe aceptarla tal y como es.

Ante el hecho, las reacciones por parte de Daniel no se hicieron esperar, pues si bien, está de acuerdo con que su pareja debe aceptar y respetar su manera de pensar, estaba en desacuerdo con sus posteriores declaraciones cuando de mostrar en redes se trata: “Ahora hay quienes somos más pudoroso y consideramos que lo sexy no es mostrar. Yo soy así, me siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexy es no saber qué hay debajo”.

Sin embargo, la invitada tampoco pasó de largo las declaraciones del presentador e incluso en medio de la sorpresa le preguntó: “¿O sea que tú hoy no me has mirado el escote con el que he venido, yo ni ahorita en el segmento me viste en bikini?” Segundos más tarde y de la manera más respetuosa posible, Daniel fue contundente asegurando que le parecía una mujer bellísima e incluso la llamó “amor”, pero su forma de vestir era algo que a él no le llamaba la atención: “Lo digo con todo mi corazón”, reiterando que no tenía por qué mentirle.