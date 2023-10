Jhonny Rivera dejó en mal a su ex al contar una anécdota de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló un detalle poco agradable sobre la mamá de Andy Rivera en una de sus historias de Instagram, en donde si bien intentó darles un mensaje positivo a sus seguidores sobre la constancia y las vibras positivas, al final pudo haber dejado mal parada a la mujer y su manera de actuar con su hijo.

El cantante suele utilizar sus historias para contarle a sus fanáticos de sus avances en proyectos musicales y conciertos, aunque también le gusta compartir detalles de su día a día, ocurrencias varias, además de una que otra anécdota, tanto cómicas como reflexivas.

A propósito de esto último, el cantante decidió tomarse el tiempo para brindarle a sus fans una reflexión en relación a ser agradecido, tener buenas vibras y ver las cosas de la mejor manera, contando una anécdota sobre la niñez de Andy Rivera.

Pero en el proceso de aleccionar a sus fans al respecto, Jhonny Rivera dejó ver un lado un tanto incómodo de su expareja, dejando entrever que no tenía mucha paciencia con el joven cuando se trataba de sus tareas escolares.

“Él tenía que hacer uno números, creo que del 1 al 20, y los hacía muy feos. La mamá me decía: ‘mire, ya le he borrado varias veces esos números horribles. Esos números todos torcidos, uno más grande que otro’”, contó el artista en una de sus historias, citando los comentarios que su expareja hizo sobre la tarea de Andy en su momento.

Pero pese a esto, el intérprete de ‘Acapulco’ terminó contando que él decidió abordar la situación de otra manera, alentando a su hijo desde un ángulo positivo al indicarle que si bien le habían quedado “lindos”, creía que los podía hacer mejor. Y de acuerdo con su historia, este refuerzo positivo le dio buenos resultados.

Jhonny Rivera generó polémica con sus exparejas hace pocos días

Además de este pequeño desliz que tuvo mientras contaba la anécdota con Andy Rivera, el artista ya había sido duramente criticado en las redes sociales a propósito de un adelanto de su próximo tema, llamado ‘No te guardo rencor’.

En el adelanto se puede escuchar un tema de carácter cómico en donde desea que sus exnovias sufran pequeños pero incómodos inconvenientes caseros, como que se golpeen el dedo meñique del pie o que no encuentren “las chanclas” cuando más lo necesiten.

Y si bien varios internautas simpatizaron con la curiosa letra interpretada por Jhonny Rivera, algunos usuarios de las redes sociales no dudaron en criticarlo por hacer una presunta declaración abierta respecto a que, en efecto, no se lleva muy bien con sus ex, incluida la mamá de Andy Rivera.