“Ya solo saca unas pendejadas sin sentido”: Jhonny Rivera es blanco de críticas por desearle el mal a exparejas

El pereirano Jhonny Rivera ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, luego de qué días atrás revelará que habló con su pareja Jenny López, sobre lo que harían si llegase a suceder una próxima ruptura entre los dos ; esto desencadeno en una nueva canción, la cual tiene inmersa una letra bastante criolla en la que habla de las relaciones entre exparejas, que fue ampliamente criticada en la red. Ante esto, el intérprete de ‘Te amo en silencio’, salió a defenderse en Instagram.

“Últimamente, ya solo saca unas pendejadas sin sentido”, “Todas sus canciones me gustan, pero discúlpame, está no”, “No entiendo el afán de sacar y sacar canciones, incluso imitando otras canciones” y “Qué cosa tan terrible”, son algunos de los comentarios a la previsualización del tema “No te guardo rencor”, el cual saldrá al público el próximo viernes 6 de octubre.

Ante la negativa en el recibimiento de su próximo hit, el risaraldense decidió hacer uso de sus Historias de Instagram, donde acumula 3,3 millones de seguidores, para hablar del porqué de estas líricas y defenderse de los ataques que está recibiendo: “Si a mí no me gusta la música de Bad Bunny, yo no me voy a meter a su canal a decirle “Qué canción tan fea, por qué hizo eso tan horroroso”, yo me meto a los canales que me gusta escuchar”, enfatizó el padre de Andy Rivera.

“Yo voy a lanzar una canción que es muy del Eje Cafetero y de la zona de Antioquia, es una canción que no es para todo el país. La saco para subirla en las redes, no va a estar en radio, no la voy a promocionar en Bogotá. Habla de una manera exagerada de lo que se le puede desear a la ex. Si a usted no le gusta que hace en mi canal”, añadió.

