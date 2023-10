“Tengo el alma hecha pedazos” por estas razones Aida Victoria podría dejar las redes sociales

Aida Victoria Merlano es considerada como una de las creadoras de contenido más mediáticas y con mayor influencia en el mundo digital. Cuenta con cerca de 5 millones de seguidores en Instagram y los negocios por publicidad le dejan millonarias ganancias.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram la influencer confirmó que no se siente bien emocionalmente, y que necesita pausar por un tiempo su aparición en las plataformas digitales.

No es un secreto para nadie que la creadora ha atravesado momentos arduos y controversiales en su vida, como la aprensión de su madre, Aida Merlano, acusada de compra de votos y extraditada de Venezuela a principios del año a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

“Cuando uno trabaja en esto de las redes sociales a veces tiene que fingir, esta vez no me place hacerlo, me siento muy mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto en la garganta”, dijo la influencer en sus historias de Instagram.

Aunque no especificó la razón de sus tristeza, sí otorgó algunos indicios que revelaron que su aflicción, al parecer, se debía a dificultades que estaba averiguando como asimilar y que le impedían ser ella misma.

“A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante hablando barbaridades, porque a mí realmente esto me da vida, el rollo está en que me está costando el triple ser yo porque estoy procesando información de mi vida personal que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos”, afirmó la creadora de contenido con la voz llorosa.

Dicho lo anterior, la influencer confirmó que volvería a las redes solo cuando se sintiera mejor y encontrara la forma de ser la Aida que los seguidores están acostumbrados a observar: ‘Mientras me reconstruyo y vuelva a ser yo, necesito que me tengan paciencia’, finalizó Aida Victoria.